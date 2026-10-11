Sob plantações e areia do Egito, um braço do Nilo foi identificado ao lado de 31 pirâmides. Pesquisadores reconstituíram 64 quilômetros desse canal abandonado por meio de radar e análises do solo. A rota pode ter servido ao transporte de trabalhadores e materiais usados nas construções, quando a paisagem era diferente.

Por que tantas pirâmides ficaram próximas do mesmo corredor de terra?

As pirâmides egípcias foram construídas ao longo de diferentes períodos, muitas delas na borda do deserto ocidental. Hoje, algumas parecem afastadas do rio. Mas a posição atual da água não corresponde necessariamente à paisagem que existia quando os monumentos foram erguidos.

O Nilo já percorreu a planície por canais secundários, que podiam mudar de trajeto com o tempo. Um desses cursos foi identificado perto de uma longa sequência de conjuntos piramidais. Isso ajuda a explicar por que tantos monumentos ocupam uma faixa de terreno aparentemente distante do rio atual.

O braço do Nilo identificado perto de 31 pirâmides

Como o braço do Nilo foi localizado debaixo de areia e plantações?

O canal recebeu o nome de Ahramat, palavra relacionada a pirâmides em árabe. O estudo publicado em 2024 reuniu imagens de radar, medições geofísicas e amostras profundas de solo para reconstruir um curso de aproximadamente 64 quilômetros, com largura estimada entre 200 e 700 metros.

O radar ajuda a identificar diferenças sutis na superfície, mesmo onde a vegetação e as atividades agrícolas escondem antigos canais. Já as amostras de sedimentos permitem examinar o material depositado no terreno. Juntas, essas evidências oferecem uma imagem mais consistente do caminho percorrido pela água.

De que forma esse rio poderia ter ajudado a construir pirâmides?

A proximidade da hidrovia sugere uma solução prática para um desafio antigo: movimentar pessoas e materiais pesados. Transportar cargas por embarcações poderia facilitar parte do percurso até os complexos funerários. Essa possibilidade é especialmente interessante porque diversos monumentos apresentam caminhos que se aproximam da antiga margem reconstruída.

Os pesquisadores também relacionaram templos próximos ao vale a possíveis pontos de desembarque. Isso reforça a hipótese de transporte fluvial, mas não demonstra que cada bloco percorreu exatamente aquela rota. Os indícios envolvem diferentes partes da paisagem:

Canal antigo: ofereceria uma via navegável perto dos monumentos.

ofereceria uma via navegável perto dos monumentos. Caminhos elevados: conectariam as pirâmides às áreas mais baixas.

conectariam as pirâmides às áreas mais baixas. Templos do vale: poderiam funcionar junto a antigos portos.

poderiam funcionar junto a antigos portos. Embarcações: ajudariam a transportar trabalhadores e materiais pela água.

O braço do Nilo identificado perto de 31 pirâmides

Por que o antigo canal deixou de aparecer na paisagem?

O rio não precisou desaparecer de uma só vez. O relato universitário da pesquisa considera que o acúmulo de areia transportada pelo vento, associado a mudanças climáticas antigas, pode ter contribuído para o deslocamento do curso e seu posterior assoreamento.

Assoreamento é o acúmulo de sedimentos que torna um canal progressivamente mais raso. Ao longo de muito tempo, a mudança da drenagem e a ocupação agrícola podem esconder os sinais visíveis de um rio antigo. Ainda assim, partes de sua forma permanecem registradas no relevo e no subsolo.

O que esse rio perdido ajuda a explicar sobre o Egito antigo?

A reconstituição do braço do Nilo aproxima a localização das pirâmides de uma rede de transporte que já não aparece nos mapas atuais. Em vez de monumentos isolados na areia, surge a possibilidade de complexos ligados a margens, caminhos e áreas de desembarque que mudaram ao longo dos séculos.

As 31 pirâmides próximas ao traçado reforçam a importância de estudar a geografia antiga junto com a arqueologia. A descoberta não encerra todas as dúvidas sobre a construção dos monumentos, mas oferece uma explicação concreta para parte da logística que sustentou essas obras no passado.