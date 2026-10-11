No fundo do mar Báltico, o Blinkerwall, um alinhamento pré-histórico de pedras, estende-se por quase um quilômetro. Pesquisadores mapearam 1.673 pedras distribuídas por 971 metros, a cerca de 21 metros de profundidade. A principal hipótese é que a estrutura tenha ajudado grupos humanos a conduzir renas durante caçadas.

O que é o Blinkerwall encontrado no fundo do Báltico?

O alinhamento foi identificado na Baía de Meclemburgo, na costa da Alemanha, em uma área hoje coberta pelo mar. O conjunto se estende por 971 metros e tem altura geralmente inferior a um metro, algo pouco evidente sem equipamentos especializados.

As pedras não formam uma parede vertical contínua como a de uma construção atual. Trata-se de uma sequência de blocos colocados lado a lado, acompanhando um traçado longo e relativamente regular. Essa organização despertou interesse porque a estrutura difere de muitas acumulações naturais observadas no fundo marinho.

Blinkerwall, a possível estrutura de caça no fundo do Báltico

Por que os pesquisadores consideram improvável uma origem natural?

O estudo científico do alinhamento descreve 1.673 pedras, com blocos maiores concentrados em pontos onde a direção muda. Os pesquisadores compararam a disposição com formações produzidas por geleiras e outros processos, mas entenderam que essas explicações não justificavam bem o conjunto.

Uma pista importante está na ligação entre pedras pequenas e blocos pesados. Em vez de mover as maiores rochas, grupos humanos poderiam ter posicionado materiais menores para completar o traçado. Isso sugere uma construção planejada, embora ainda não exista uma comprovação direta de cada etapa de sua montagem.

Como uma fileira de pedras poderia facilitar a caça de renas?

Se a construção ocorreu quando a área estava em terra firme, o alinhamento baixo poderia orientar o deslocamento dos animais. A hipótese é que caçadores aproveitassem a barreira e uma antiga margem de lago ou zona úmida para conduzir renas até uma passagem mais estreita.

Não seria necessário erguer um muro alto para modificar o caminho de um rebanho. Essa interpretação depende da paisagem existente na época e ainda precisa de novas evidências arqueológicas. A proposta envolve alguns elementos que funcionariam em conjunto:

Barreira de pedras: ajudaria a orientar o movimento dos animais.

ajudaria a orientar o movimento dos animais. Margem natural: reduziria as alternativas de passagem do rebanho.

reduziria as alternativas de passagem do rebanho. Passagem estreita: concentraria os animais em uma área menor.

concentraria os animais em uma área menor. Caçadores posicionados: poderiam aproveitar essa concentração para agir.

Como foi possível estudar uma estrutura submersa a 21 metros?

O alinhamento apareceu em levantamentos realizados em 2021, quando equipamentos registravam o relevo do fundo marinho. A comunicação universitária da descoberta descreve o uso de mapeamento tridimensional, dados geofísicos e mergulhos de pesquisa para investigar as pedras.

Os instrumentos permitem identificar formas que não seriam percebidas da superfície. Com eles, os cientistas examinaram a regularidade do traçado e o relevo ao redor, buscando sinais de antigas margens. Amostras de sedimentos também ajudaram a reconstruir quando a região ainda não estava coberta pelo mar.

Blinkerwall, a possível estrutura de caça no fundo do Báltico

O que falta saber sobre os caçadores que passaram por ali?

A interpretação mais provável associa o Blinkerwall a grupos de caçadores-coletores do fim da última glaciação ou do começo do período seguinte. Entretanto, a finalidade de caça continua sendo uma hipótese. Encontrar restos de animais, ferramentas ou outros vestígios nas proximidades poderia fortalecer a explicação proposta.

Hoje, a água esconde um terreno que já teve margens, caminhos e áreas secas. A fileira de pedras submersa mostra como mudanças no nível do mar podem preservar marcas antigas da presença humana. Cada nova investigação ajuda a diferenciar o que foi observado daquilo que ainda precisa ser demonstrado.