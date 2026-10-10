A pequena alavanca presente em algumas gavetas de legumes tem uma função diferente do que muita gente imagina. Em vez de alterar a temperatura, ela controla a saída de ar úmido. Esse controle de umidade ajuda a criar condições diferentes para folhas, frutas e vegetais, conforme a necessidade de conservação de cada alimento.

O que a alavanca da gaveta realmente controla?

Em algumas geladeiras, a gaveta de legumes possui uma abertura de ventilação ajustável. A alavanca modifica essa passagem, permitindo que o ar úmido escape com maior facilidade ou permaneça concentrado no compartimento.

Esse mecanismo não funciona como o termostato do refrigerador. A temperatura continua sendo controlada pelo sistema de refrigeração, enquanto a gaveta oferece condições de umidade diferentes para os alimentos armazenados. O recurso depende do projeto de cada modelo.

Para que serve a alavanca da gaveta de legumes da geladeira

Qual é a diferença entre as posições HIGH e LOW?

Nas geladeiras equipadas com esse sistema, a posição HIGH normalmente fecha a ventilação para reter maior quantidade de umidade. Já a posição LOW mantém a passagem mais aberta, permitindo que parte do vapor de água saia do compartimento.

A Whirlpool orienta utilizar HIGH para vegetais folhosos e LOW para frutas e vegetais com casca. Essas posições representam níveis de ventilação, não temperaturas diferentes, e devem ser verificadas no manual de cada aparelho.

Quais alimentos combinam com cada regulagem?

A escolha depende principalmente da sensibilidade do alimento à perda de água e ao excesso de umidade. Vegetais folhosos tendem a perder firmeza quando desidratam, enquanto muitos produtos com casca se beneficiam de uma ventilação maior durante o armazenamento.

A divisão mais comum entre as duas configurações é a seguinte:

HIGH: indicado para alface, espinafre e outras folhas que precisam conservar a umidade.

indicado para alface, espinafre e outras folhas que precisam conservar a umidade. LOW: indicado para muitas frutas e vegetais com casca que se beneficiam da saída de ar úmido.

indicado para muitas frutas e vegetais com casca que se beneficiam da saída de ar úmido. Posição intermediária: pode ser utilizada em modelos que permitem ajustes graduais, conforme o alimento e as orientações do fabricante.

Para que serve a alavanca da gaveta de legumes da geladeira

Por que guardar tudo na mesma gaveta pode não ser a melhor escolha?

Quando diferentes alimentos dividem o mesmo compartimento, todos ficam sujeitos à mesma condição de umidade. Folhas delicadas podem precisar de maior retenção de água, enquanto outros produtos exigem circulação suficiente para evitar o acúmulo excessivo de condensação nas superfícies.

Além disso, algumas frutas liberam etileno, gás natural relacionado ao amadurecimento, que pode acelerar alterações em vegetais sensíveis. As orientações de conservação da Whirlpool também destacam a importância de evitar gavetas excessivamente cheias, permitindo espaço para a circulação de ar.

Como aproveitar melhor essa função no dia a dia?

Antes de movimentar a alavanca, vale identificar os símbolos existentes na gaveta. Alguns modelos utilizam as palavras HIGH e LOW, enquanto outros apresentam sinais gráficos ou controles diferentes. A referência mais segura é sempre a configuração descrita no manual do refrigerador.

Uma regulagem adequada, combinada com limpeza e organização, ajuda a criar condições melhores de armazenamento. O controle de umidade não substitui a refrigeração correta nem impede naturalmente a deterioração, mas permite aproveitar uma função simples que muitas vezes passa despercebida dentro da geladeira.