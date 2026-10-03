Uma divisória entre cômodos precisava oferecer mais privacidade sonora, e a solução envolveu instalar lã de rocha no drywall. O material foi acomodado dentro da estrutura metálica antes do fechamento com chapas de gesso. Esse preenchimento ajuda a reduzir a transmissão de ruídos quando integrado a uma montagem acústica adequada.

Por que uma parede de drywall pode receber isolamento acústico interno?

O drywall utiliza chapas de gesso fixadas sobre uma estrutura, geralmente formada por perfis metálicos. Entre as duas faces existe um espaço interno que pode receber instalações elétricas, tubulações e materiais destinados a melhorar o desempenho acústico.

Esse espaço permite acrescentar lã de rocha sem precisar construir uma segunda parede de alvenaria. O preenchimento fica escondido depois da instalação das chapas, preservando a aparência convencional da divisória e contribuindo para o conforto entre os ambientes.

Isolamento acústico com lã de rocha em drywall

O que acontece com o som quando a lã de rocha ocupa o interior da parede?

A lã de rocha possui uma estrutura fibrosa que contribui para absorver parte da energia sonora dentro da cavidade. O material trabalha em conjunto com as chapas e os perfis, reduzindo a transmissão de determinadas frequências entre os cômodos.

A Gypsum Association apresenta resultados de testes acústicos que demonstram a contribuição dos isolantes fibrosos em sistemas de paredes. O desempenho depende da composição completa, incluindo espessura das chapas, montagem dos perfis, preenchimento interno e tratamento das aberturas.

Como a lã de rocha é encaixada antes de fechar a divisória?

A instalação começa com a conferência da estrutura metálica e das instalações que passarão pelo interior da parede. A lã de rocha deve ser cortada nas medidas adequadas para ocupar os espaços entre os montantes, sem deixar grandes áreas vazias ou comprimir excessivamente o material.

A sequência de montagem reúne alguns cuidados importantes:

Estrutura: conferir o alinhamento e a fixação dos perfis metálicos.

conferir o alinhamento e a fixação dos perfis metálicos. Primeira face: instalar as chapas de um dos lados da divisória.

instalar as chapas de um dos lados da divisória. Instalações: organizar cabos e tubulações antes de colocar o isolamento.

organizar cabos e tubulações antes de colocar o isolamento. Preenchimento: cortar e encaixar os painéis de lã de rocha entre os montantes.

cortar e encaixar os painéis de lã de rocha entre os montantes. Fechamento: instalar as chapas restantes e realizar o tratamento das juntas.

Quem deseja reduzir o barulho entre os cômodos vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Drywall e Design, que conta com mais de 60 visualizações e apresenta Tiago Gimenez demonstrando como a lã de rocha é utilizada no interior das paredes de drywall para melhorar o isolamento acústico.

Por que vedar as pequenas frestas também influencia o resultado?

Mesmo com o preenchimento instalado, pequenas aberturas podem permitir a passagem de ruídos. As orientações de controle acústico destacam a importância da vedação dos encontros da parede, das juntas e das passagens de instalações, utilizando materiais compatíveis com o sistema construtivo.

Na demonstração publicada em julho de 2026, Tiago Gimenez, do canal Drywall e Design, apresenta o papel da lã de rocha no interior dessas divisórias. O vídeo explica por que o preenchimento interno precisa ser considerado antes de fechar definitivamente a parede.https://www.youtube.com/embed/f2hfFWGP3gc

O isolamento interno consegue eliminar completamente o barulho entre os cômodos?

A instalação busca melhorar a redução da transmissão sonora, mas o resultado depende do conjunto construtivo. Portas, janelas, teto e piso também podem oferecer caminhos para o som. Por isso, o desempenho de uma divisória precisa considerar as demais características do ambiente.

Para uma residência, o ganho esperado está principalmente no conforto durante conversas, descanso e atividades simultâneas em cômodos próximos. O cuidado com o preenchimento, a montagem e a vedação transforma aquele espaço vazio dentro da parede em parte importante da solução acústica.