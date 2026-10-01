EM FOCO Resumo da matéria 01 Aço sob as pedras A telha usa chapa metálica como base e recebe grânulos de pedra aderidos à superfície para criar textura semelhante a materiais tradicionais. 02 Peso menor Painéis metálicos revestidos podem pesar bem menos que telhas pesadas, mas a estrutura ainda precisa ser dimensionada para o sistema escolhido. 03 Perfil muda o visual Existem formatos que lembram telha cerâmica, madeira ou ardósia, com instalação própria e acessórios compatíveis.

A telha metálica revestida de pedra esconde aço sob uma camada granulada que muda completamente o visual do metal. O sistema pode reproduzir perfis de telha tradicional com peso menor, mas não é uma troca automática. Estrutura, inclinação e fixação ainda precisam seguir o projeto e as instruções do fabricante.

Como uma telha de metal consegue parecer cerâmica ou pedra?

A base é uma chapa de aço moldada em perfis que lembram telhas conhecidas. Sobre ela entram camadas de proteção e grânulos de pedra, criando cor e textura. A categoria de telha metálica revestida combina aparência mineral com estrutura metálica.

A DECRA explica que seu processo fixa pedra natural sobre chapas de aço. O desenho pode assumir aspecto de telha mediterrânea, shingle ou madeira, mas o desempenho depende do conjunto completo, incluindo fixadores, sobreposições, rufos e preparação correta do telhado.

O acabamento busca reproduzir a textura de telhas mais tradicionais sem usar o mesmo material

Por que esse sistema costuma ser mais leve?

A diferença vem da espessura e do material. Uma chapa perfilada usa muito menos massa do que uma peça maciça de concreto ou cerâmica. Isso reduz a carga permanente do revestimento, mas não significa que qualquer estrutura existente esteja automaticamente pronta para receber um sistema novo.

Peso é apenas uma parte do projeto. Vento, inclinação, espaçamento de apoios, fixação e estado da estrutura também entram na escolha. Em reforma, a vantagem de um material leve só deve ser usada depois de conferir compatibilidade estrutural e as exigências específicas do fabricante para o perfil escolhido.

O que precisa ser conferido antes de escolher a telha?

Comece pela inclinação mínima aceita para o perfil. Depois confira tipo de base, ripamento ou deck, membrana inferior, fixadores e peças de acabamento. Sistemas parecidos visualmente podem exigir montagens diferentes, por isso copiar o método usado em telha cerâmica pode causar erro de sobreposição ou de fixação.

Também vale verificar garantia, resistência à corrosão e documentação técnica para o clima local. Em áreas litorâneas ou muito expostas, revestimentos e cortes precisam de atenção adicional. A instalação deve preservar camadas protetoras do metal e usar acessórios compatíveis para evitar pontos vulneráveis ao longo do telhado.

A seguir listamos 4 itens do projeto que precisam ser conferidos antes de escolher uma telha metálica revestida:

Inclinação: use apenas a faixa indicada para o perfil e o sistema de instalação.

use apenas a faixa indicada para o perfil e o sistema de instalação. Estrutura: confira se apoios, deck ou ripas atendem ao produto escolhido.

confira se apoios, deck ou ripas atendem ao produto escolhido. Fixadores: utilize peças compatíveis com o metal e com a exposição ao tempo.

utilize peças compatíveis com o metal e com a exposição ao tempo. Acabamentos: planeje cumeeiras, rufos e encontros como parte do sistema, não como improviso.

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Menor peso pode influenciar o planejamento da estrutura necessária para sustentar a cobertura

Como ela se compara visualmente a outros tipos de telha?

O metal perfilado permite repetir ondas, relevos e sombras de coberturas tradicionais. A camada de pedra reduz o aspecto liso de uma chapa pintada. Mesmo assim, cada produto tem dimensão, encaixe e textura próprios, então a aparência final depende do perfil escolhido e da distância de observação.

A comparação não deve ficar apenas no visual. Telha cerâmica, concreto e aço revestido têm pesos, apoios e formas de manutenção diferentes. A escolha precisa equilibrar estética e solução construtiva, sem assumir que um material pode substituir outro mantendo exatamente a mesma estrutura ou o mesmo método de montagem.

A seguir listamos 3 diferenças práticas entre o aço revestido e acabamentos tradicionais de cobertura:

DADOS EM FOCO Comparação de coberturas Tabela com material, característica visual e ponto de atenção de três tipos de cobertura. Material Visual Ponto de atenção Aço revestido Imita perfis tradicionais Seguir sistema de fixação Cerâmica Peças minerais individuais Considerar peso e quebra Concreto Perfil espesso e regular Conferir carga estrutural

Quando a telha metálica revestida de pedra faz sentido?

Ela pode interessar em projetos que procuram acabamento tradicional com menor peso do revestimento. Também oferece variedade de perfis sem deixar o aço aparente. A decisão, porém, precisa considerar custo do sistema completo, disponibilidade de peças de acabamento e mão de obra acostumada ao método de instalação.

O ponto forte está na combinação de materiais: aço para a base e pedra para o acabamento. Quando estrutura, inclinação, fixadores e detalhes combinam, a cobertura entrega aparência próxima de telhas tradicionais com uma solução metálica mais leve, sem depender de cerâmica ou concreto para formar o desenho do telhado.