EM FOCO Resumo da matéria 01 Agora pesa mais Recompensas imediatas podem receber um valor psicológico maior quando são comparadas com opções futuras, mesmo que a opção atrasada seja maior. 02 Exemplo não é regra R$ 100 agora e R$ 150 depois ilustram o conflito, mas contexto, risco e necessidade mudam a decisão de cada pessoa. 03 Comparação fica ampla Prazo, certeza de recebimento e necessidade atual ajudam a analisar uma escolha sem olhar apenas para o valor nominal.

R$ 100 agora podem parecer mais atraentes que R$ 150 daqui a um mês, mesmo quando esperar renderia mais. O viés do presente explica parte desse impulso: recompensas imediatas podem ganhar peso extra diante das futuras. O exemplo ilustra o efeito, mas não determina automaticamente a melhor escolha possível.

O que é o viés do presente?

O viés aparece em escolhas intertemporais, decisões que colocam resultados de momentos diferentes lado a lado. Uma recompensa disponível agora pode receber um peso extra quando é comparada com outra maior que só chegará depois.

Esse peso extra do presente não significa que a pessoa sempre escolha o menor valor. O tempo de espera, o tamanho da recompensa, a certeza de recebimento e a necessidade atual podem mudar bastante a decisão.

O viés do presente aparece quando damos importância extra àquilo que pode ser recebido agora

Por que esperar pode reduzir o valor percebido de uma recompensa?

Publicado no Journal of the Experimental Analysis of Behavior, o estudo A mechanism for reducing delay discounting by altering temporal attention analisou como o atraso muda escolhas entre recompensas disponíveis em momentos diferentes.

Em quatro experimentos, os autores observaram que mudar a forma de apresentar o presente e o futuro podia reduzir o desconto do atraso. A explicação favorecida foi que o enquadramento alterava quanto de atenção era dado à recompensa mais distante.

Onde o viés do presente aparece no cotidiano?

O conflito costuma surgir quando existe uma vantagem imediata e um benefício maior que exige espera. O agora fica concreto, enquanto o futuro pode parecer mais distante, incerto ou menos importante no momento da escolha.

Isso pode aparecer em dinheiro, consumo, estudo ou hábitos, mas o padrão não é idêntico para todos. O valor da recompensa, o tempo de espera, a confiança no pagamento e o contexto podem mudar a decisão.

A seguir listamos 4 situações comuns que ajudam a visualizar esse conflito entre agora e depois:

Dinheiro: receber menos agora pode parecer mais atraente do que esperar por um valor maior.

receber menos agora pode parecer mais atraente do que esperar por um valor maior. Compras: uma satisfação imediata pode competir com uma economia planejada para depois.

uma satisfação imediata pode competir com uma economia planejada para depois. Estudo: uma distração disponível agora pode pesar mais que um benefício futuro da preparação.

uma distração disponível agora pode pesar mais que um benefício futuro da preparação. Hábitos: uma recompensa rápida pode ganhar espaço diante de resultados que demoram para aparecer.

Quem já percebeu como uma recompensa menor agora pode parecer mais atraente do que uma recompensa maior no futuro vai curtir este vídeo especialmente selecionado do canal Os Sócios Podcast, com mais de 170 mil visualizações, no qual especialistas em finanças comportamentais e neurociência explicam como o cérebro toma decisões e por que temos dificuldade para adiar recompensas:

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Como comparar melhor uma recompensa de hoje com outra futura?

Uma comparação mais clara começa colocando prazo e valor lado a lado. Em decisões financeiras, também é importante considerar certeza, necessidade e custo da espera, porque receber depois não é automaticamente melhor apenas por envolver um número maior.

Outra possibilidade é imaginar as duas escolhas de modo completo: o que existe agora e o que deixa de existir depois em cada opção. Esse enquadramento mais amplo pode reduzir o destaque excessivo dado apenas ao ganho imediato.

A seguir listamos 3 perguntas de comparação que ajudam a olhar além do valor imediato:

DADOS EM FOCO Agora ou depois? Comparação entre ponto analisado, pergunta útil e motivo. Ponto Pergunta útil Por que importa Prazo Quanto tempo preciso esperar? A distância muda o valor percebido Certeza O recebimento futuro é confiável? Risco real também entra na decisão Necessidade Preciso do recurso agora? O contexto pode mudar a escolha

R$ 100 hoje sempre valem menos que R$ 150 daqui a um mês?

Não. O exemplo mostra o conflito entre recompensa menor agora e recompensa maior depois, mas não define a melhor escolha para toda situação. Risco, necessidade de dinheiro, inflação, juros e certeza de recebimento também podem importar.

O viés do presente ajuda a entender por que a espera pode perder valor psicológico antes mesmo de uma conta financeira ser feita. Reconhecer esse efeito permite comparar o agora e o futuro com mais informações, sem tratar a preferência imediata como automática.