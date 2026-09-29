EM FOCO Resumo da matéria 01 Praia sem estrada A Lagoinha do Leste não recebe acesso direto por rua, e a chegada ocorre por trilhas ou pelo mar. 02 Parque de 920 hectares A unidade de conservação municipal protege 920,54 hectares com Mata Atlântica, restinga, manguezal, lagoa e costões. 03 Capital e natureza Mesmo dentro de Florianópolis, a praia permanece sem edificações na orla e cercada por relevo e vegetação preservada.

Lagoinha do Leste permanece em Florianópolis, mas não tem rua chegando à areia nem prédios ocupando a orla. O isolamento por trilha ou barco ajudou a conservar praia, lagoa e Mata Atlântica dentro de área protegida que parece distante do movimento metropolitano, embora esteja na Ilha de Santa Catarina.

Por que a Lagoinha do Leste continua sem prédios na orla?

A Praia da Lagoinha do Leste fica no sul da Ilha de Santa Catarina e não tem ligação direta por estrada. O relevo ao redor, somado à proteção ambiental, ajudou a manter uma faixa costeira sem o padrão de urbanização visto em outras praias da capital.

O parque municipal foi criado em 1992 e hoje protege 920,54 hectares. A área reúne Floresta Ombrófila Densa, manguezal e restinga, além da praia, da lagoa e de trilhas que atravessam a unidade de conservação no distrito do Pântano do Sul.

Lagoinha do Leste, praia de Florianópolis – Créditos: Wikipedia / Wikimedia Commons

Como uma praia da capital pode ter acesso só por trilha ou barco?

O isolamento acontece porque não existe rua chegando à areia. Os acessos terrestres partem do Pântano do Sul e do Matadeiro, enquanto o transporte marítimo pode operar na alta temporada com pescadores locais, sempre dependendo das condições do mar e da operação disponível.

O contraste fica maior quando se olha a cidade inteira. O IBGE estima 598.370 moradores em Florianópolis em 2026. Mesmo dentro dessa capital populosa, a Lagoinha preserva uma paisagem costeira praticamente sem sinais urbanos no enquadramento da praia.

O que muda entre os caminhos até a Lagoinha do Leste?

As duas trilhas entregam experiências diferentes. O caminho pelo Pântano do Sul é mais curto e inclinado, enquanto a rota pelo Matadeiro é mais longa e acompanha trechos com vista para o oceano. Em ambos os casos, o acesso exige caminhada por relevo natural.

Depois da chegada, a própria praia oferece outra divisão de cenários. De um lado está o mar aberto; do outro, a lagoa formada atrás da faixa de areia. Acima deles, o Morro da Coroa cria o mirante natural que aparece em muitas imagens conhecidas da Lagoinha.

A seguir listamos 4 pontos de acesso e paisagem que ajudam a organizar uma visita à Lagoinha do Leste:

Pântano do Sul: início da trilha mais curta e mais inclinada até a praia.

início da trilha mais curta e mais inclinada até a praia. Matadeiro: acesso por uma rota mais longa, com trechos voltados para o oceano.

acesso por uma rota mais longa, com trechos voltados para o oceano. Transporte marítimo: alternativa sazonal oferecida a partir do sul da ilha quando há operação e condições de mar.

alternativa sazonal oferecida a partir do sul da ilha quando há operação e condições de mar. Morro da Coroa: ponto elevado procurado pela vista ampla da praia, da lagoa e dos costões.

Quem deseja explorar as belezas naturais de Florianópolis, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Rolê Família, que conta com mais de 20 mil visualizações, onde Sofia e Bruno mostram um guia completo da trilha e das paisagens da Lagoinha do Leste em Santa Catarina:

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Como a praia se encaixa dentro de uma capital?

A Lagoinha do Leste mostra um contraste urbano pouco comum. Florianópolis tem centenas de milhares de moradores, mas esse trecho costeiro permanece protegido por morros e vegetação. A falta de estrada reduz a presença de construções e faz a chegada depender do próprio relevo.

Também por isso, os elementos naturais aparecem conectados. Praia, lagoa, restinga e Mata Atlântica não estão separados por avenidas ou prédios, formando uma paisagem contínua. O parque existe justamente para conservar essa combinação e manter os ecossistemas ligados dentro do território municipal.

A seguir listamos 3 formas de observar a Lagoinha que mostram como acesso, relevo e proteção moldam a praia:

DADOS EM FOCO Três faces da Lagoinha Resumo de acessos e elementos naturais que definem a Lagoinha do Leste em Florianópolis. Ponto Característica O que revela Trilha do Pântano Mais curta e íngreme Isolamento pelo relevo Trilha do Matadeiro Mais longa e costeira Contato com o oceano Praia e lagoa Dois ambientes próximos Paisagem preservada

Por que a Lagoinha do Leste parece tão distante da cidade?

A sensação vem da combinação entre acesso sem estrada, morros, vegetação e ausência de prédios na orla. Mesmo antes de chegar à areia, a caminhada já retira referências típicas de uma capital e substitui ruas, fachadas e trânsito por trilha, costão e mata.

É isso que torna a Lagoinha do Leste tão diferente dentro de Florianópolis. A praia não precisa estar longe da cidade para parecer isolada: o relevo e a proteção ambiental preservam uma faixa de litoral onde lagoa, mar e Mata Atlântica ainda dominam a paisagem.