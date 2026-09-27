EM FOCO Resumo da matéria 01 Casca virou escudo A peça usava casca de árvore reforçada com ripas, borda de madeira, cabo e uma saliência central trançada para proteger a mão. 02 Testes mudaram a visão Réplicas feitas com materiais semelhantes suportaram impactos fortes de lâminas e flechas, mostrando que a casca podia funcionar em combate. 03 Achado de 2.300 anos A datação colocou o escudo entre 395 e 255 a.C., em plena Idade do Ferro britânica, com decoração vermelha preservada.

Um escudo de casca produzido com árvore parece frágil demais para combate, mas um achado britânico mudou essa impressão. A peça de 2.300 anos tinha reforços de madeira e decoração vermelha, enquanto réplicas resistiram a impactos e flechas. O objeto revela uma tecnologia leve quase desaparecida hoje.

Como um escudo podia ser feito de casca de árvore?

O escudo de casca não era apenas uma placa retirada do tronco. A peça tinha ripas de madeira para dar rigidez, borda reforçada, cabo traseiro e uma saliência trançada na região central. A superfície ainda recebeu decoração marcada em vermelho.

Um estudo arqueológico de 2024 descreve a combinação de casca, fibras, madeira e cestaria. A reconstrução mostrou que diferentes componentes trabalhavam juntos, criando uma estrutura leve e rígida sem depender de uma placa metálica.

Testes modernos ajudaram a avaliar como o escudo reagiria diante de impactos durante um confronto

Por que os pesquisadores desconfiaram da resistência?

Casca de árvore parece vulnerável quando comparada a madeira maciça ou metal. Por isso, a hipótese inicial era que um escudo tão leve poderia ser frágil demais para uma luta real. A raridade do material preservado também dificultava comparar o objeto com outros exemplares semelhantes.

Para testar a ideia, foram produzidas réplicas com materiais e técnicas próximos aos observados no achado. Os resultados mostraram que a casca reforçada suportava golpes muito melhor do que a aparência sugeria. O experimento ajudou a separar impressão moderna de desempenho físico.

O que os testes mostraram sobre o escudo?

As réplicas enfrentaram impactos de lâminas e flechas, e o resultado indicou que a estrutura podia cumprir uma função defensiva. Isso não significa que fosse indestrutível. A vantagem estava em combinar proteção suficiente com massa menor que a de alternativas mais pesadas.

Um escudo mais leve também facilita movimento rápido do braço. Essa característica ajuda a entender por que materiais orgânicos podiam ser úteis mesmo quando metais já eram conhecidos. A escolha do material envolvia disponibilidade, técnica e equilíbrio entre resistência e peso.

A seguir listamos 4 detalhes de construção que ajudavam a casca a funcionar como escudo:

Casca: formava o corpo principal leve da peça.

formava o corpo principal leve da peça. Ripas de madeira: aumentavam a rigidez da estrutura.

aumentavam a rigidez da estrutura. Borda reforçada: ajudava a manter o formato do escudo.

ajudava a manter o formato do escudo. Saliência trançada: protegia a região da mão e do cabo.

Leia também: Uma lâmpada grega de 2.400 anos foi moldada como um navio de guerra, e até o pavio ficava escondido na proa

A descoberta amplia o conhecimento sobre os materiais escolhidos para equipamentos defensivos antigos

Quando e onde esse escudo foi encontrado?

A datação por radiocarbono colocou a fabricação entre 395 e 255 a.C., período associado à Idade do Ferro na região. O objeto foi encontrado em 2015 ao sul de Leicester, dentro de uma área agrícola antiga.

A peça media cerca de 67 por 37 centímetros quando estava no solo. Ela apareceu danificada em uma cavidade interpretada como ponto de água para animais. Parte das marcas pode ter vindo de pontas de lança, embora o contexto exato da destruição continue sendo estudado.

A seguir listamos 3 dados do achado que ajudam a situar o escudo no tempo e no espaço:

DADOS EM FOCO Dados do escudo de Enderby Resumo dos principais dados arqueológicos do escudo de casca encontrado em Enderby. Dado Registro O que indica Datação 395 a 255 a.C. Idade do Ferro britânica Dimensão Cerca de 67 x 37 cm Escala de um escudo portátil Descoberta Enderby, em 2015 Contexto arqueológico preservado

Por que o escudo de casca é importante para a arqueologia?

Materiais como casca, fibras e madeira costumam desaparecer com o tempo. A preservação desse escudo orgânico abriu uma janela rara para técnicas que provavelmente deixaram poucos vestígios. Objetos metálicos sobrevivem melhor, o que pode distorcer nossa impressão sobre quais materiais eram realmente comuns.

O achado mostra que tecnologia antiga não dependia só de metal. Com casca, madeira e fibras locais, artesãos conseguiram produzir uma peça leve, decorada e funcional. Os testes modernos não encerram todas as perguntas, mas explicam por que um material aparentemente simples podia servir em situações de combate.