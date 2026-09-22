A gaveta da máquina de lavar parece simples, porém os símbolos I, II e flor indicam etapas diferentes. Nessa marcação, I recebe detergente da pré-lavagem, II guarda o detergente principal e a flor identifica o amaciante, liberado depois. A posição física dos espaços pode variar conforme o modelo escolhido.
O que significam I, II e a flor na gaveta?
O símbolo I costuma indicar o espaço da pré-lavagem, usado apenas quando esse recurso está selecionado. Já o ciclo da máquina de lavar segue depois para a lavagem principal, momento associado ao compartimento II.
No compartimento II, entra o detergente da lavagem principal. A LG também identifica I como pré-lavagem, II como lavagem principal e o símbolo de flor como espaço do amaciante, sem ultrapassar a linha MAX.
Por que cada produto entra em uma etapa diferente?
A separação existe porque a máquina libera cada produto em momentos diferentes. O detergente da lavagem principal precisa chegar quando o ciclo de lavagem começa, enquanto o amaciante é reservado para uma etapa posterior, normalmente ligada ao enxágue.
Por isso, colocar tudo no mesmo espaço pode fazer um produto entrar antes da hora. A gaveta funciona como um pequeno sistema de distribuição: a água passa pelos compartimentos conforme o programa escolhido e carrega o conteúdo previsto para aquela etapa.
Quando o compartimento I realmente deve ser usado?
O compartimento I não é obrigatório em toda lavagem. Ele só faz sentido quando o programa selecionado inclui pré-lavagem, recurso usado antes da etapa principal para cargas que precisam dessa fase adicional.
Se o programa não tiver pré-lavagem, deixar esse espaço vazio é o caminho mais simples. O detergente principal continua no compartimento II, enquanto o amaciante permanece no espaço marcado pela flor, respeitando o limite indicado na própria gaveta.
A seguir listamos 4 cuidados com a gaveta que ajudam a evitar trocas de produto e uso desnecessário da pré-lavagem:
- I: use apenas quando o programa tiver pré-lavagem.
- II: coloque aqui o detergente da lavagem principal.
- Flor: reserve o espaço para o amaciante.
- Linha MAX: não ultrapasse o limite marcado no compartimento.
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O que acontece se o produto for colocado no espaço errado?
Colocar detergente no espaço da flor ou amaciante no II altera o momento de liberação previsto pela máquina. Isso pode deixar produto onde não deveria estar ou fazer a roupa receber o aditivo em uma fase diferente daquela planejada.
Outro erro comum é passar da marca MAX. O excesso pode fazer o compartimento esvaziar cedo ou deixar resíduos na gaveta. A posição dos espaços também pode mudar, então o desenho da sua lavadora e o manual do modelo valem mais do que memorizar a esquerda ou a direita.
A seguir listamos os 3 símbolos principais que resumem onde cada produto entra e em qual etapa ele costuma ser liberado:
|Símbolo
|Produto
|Etapa do ciclo
|I
|Detergente de pré-lavagem
|Pré-lavagem
|II
|Detergente principal
|Lavagem principal
|Flor
|Amaciante
|Enxágue
Como conferir a gaveta antes de iniciar a lavagem?
Antes de colocar qualquer produto, procure os símbolos I, II e flor gravados na gaveta. Eles importam mais do que a posição física dos espaços, porque fabricantes podem organizar os compartimentos de formas diferentes.
Se ainda houver dúvida, conferir o manual do modelo evita improviso. A regra prática é simples: identifique o símbolo, respeite a marca MAX e use a pré-lavagem somente quando o programa pedir. Assim, cada produto entra no ciclo no momento para o qual a gaveta foi projetada.
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