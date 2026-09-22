A gaveta da máquina de lavar parece simples, porém os símbolos I, II e flor indicam etapas diferentes. Nessa marcação, I recebe detergente da pré-lavagem, II guarda o detergente principal e a flor identifica o amaciante, liberado depois. A posição física dos espaços pode variar conforme o modelo escolhido.

O que significam I, II e a flor na gaveta?

O símbolo I costuma indicar o espaço da pré-lavagem, usado apenas quando esse recurso está selecionado. Já o ciclo da máquina de lavar segue depois para a lavagem principal, momento associado ao compartimento II.

No compartimento II, entra o detergente da lavagem principal. A LG também identifica I como pré-lavagem, II como lavagem principal e o símbolo de flor como espaço do amaciante, sem ultrapassar a linha MAX.

O símbolo I costuma indicar a área usada quando o ciclo inclui uma etapa de pré-lavagem

Por que cada produto entra em uma etapa diferente?

A separação existe porque a máquina libera cada produto em momentos diferentes. O detergente da lavagem principal precisa chegar quando o ciclo de lavagem começa, enquanto o amaciante é reservado para uma etapa posterior, normalmente ligada ao enxágue.

Por isso, colocar tudo no mesmo espaço pode fazer um produto entrar antes da hora. A gaveta funciona como um pequeno sistema de distribuição: a água passa pelos compartimentos conforme o programa escolhido e carrega o conteúdo previsto para aquela etapa.

Quando o compartimento I realmente deve ser usado?

O compartimento I não é obrigatório em toda lavagem. Ele só faz sentido quando o programa selecionado inclui pré-lavagem, recurso usado antes da etapa principal para cargas que precisam dessa fase adicional.

Se o programa não tiver pré-lavagem, deixar esse espaço vazio é o caminho mais simples. O detergente principal continua no compartimento II, enquanto o amaciante permanece no espaço marcado pela flor, respeitando o limite indicado na própria gaveta.

A seguir listamos 4 cuidados com a gaveta que ajudam a evitar trocas de produto e uso desnecessário da pré-lavagem:

I: use apenas quando o programa tiver pré-lavagem.

use apenas quando o programa tiver pré-lavagem. II: coloque aqui o detergente da lavagem principal.

coloque aqui o detergente da lavagem principal. Flor: reserve o espaço para o amaciante.

reserve o espaço para o amaciante. Linha MAX: não ultrapasse o limite marcado no compartimento.

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O espaço II geralmente recebe o sabão destinado à etapa principal da lavagem

O que acontece se o produto for colocado no espaço errado?

Colocar detergente no espaço da flor ou amaciante no II altera o momento de liberação previsto pela máquina. Isso pode deixar produto onde não deveria estar ou fazer a roupa receber o aditivo em uma fase diferente daquela planejada.

Outro erro comum é passar da marca MAX. O excesso pode fazer o compartimento esvaziar cedo ou deixar resíduos na gaveta. A posição dos espaços também pode mudar, então o desenho da sua lavadora e o manual do modelo valem mais do que memorizar a esquerda ou a direita.

A seguir listamos os 3 símbolos principais que resumem onde cada produto entra e em qual etapa ele costuma ser liberado:

DADOS EM FOCO O que vai em cada símbolo Símbolos I, II e flor, produto indicado e momento do ciclo em que cada compartimento é usado. Símbolo Produto Etapa do ciclo I Detergente de pré-lavagem Pré-lavagem II Detergente principal Lavagem principal Flor Amaciante Enxágue

Como conferir a gaveta antes de iniciar a lavagem?

Antes de colocar qualquer produto, procure os símbolos I, II e flor gravados na gaveta. Eles importam mais do que a posição física dos espaços, porque fabricantes podem organizar os compartimentos de formas diferentes.

Se ainda houver dúvida, conferir o manual do modelo evita improviso. A regra prática é simples: identifique o símbolo, respeite a marca MAX e use a pré-lavagem somente quando o programa pedir. Assim, cada produto entra no ciclo no momento para o qual a gaveta foi projetada.