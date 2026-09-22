EM FOCO Resumo da matéria 01 O limite não manda A frase separa aquilo que está fora do alcance daquilo que ainda permite ação, evitando que uma barreira paralise todo o restante. 02 Foco no possível Wooden transformava limites em um problema de atenção: reconhecer o obstáculo sem deixar que ele esconda as alternativas disponíveis. 03 Ação antes da paralisia O conselho funciona melhor quando a pessoa identifica uma próxima ação concreta e pequena, em vez de tentar resolver de uma vez o que não controla.

John Wooden, técnico americano que levou a UCLA a 10 títulos nacionais, resumiu numa frase um problema frequente: ficar preso ao que parece impossível. O conselho manda tirar o foco do limite e colocá-lo na ação disponível, usando aquilo que ainda pode ser realizado como ponto de partida para avançar.

Quem foi John Wooden e por que essa frase ganhou peso?

O conselho ganhou força porque veio de alguém acostumado a trabalhar com pressão e limite. A UCLA registra 10 títulos da NCAA conquistados por suas equipes, além de sete campeonatos seguidos entre 1967 e 1973.

A trajetória de John Wooden ficou ligada não apenas às vitórias, mas também a frases curtas sobre disciplina e responsabilidade. Nesse contexto, a ideia de agir sobre o possível combina com uma carreira baseada em preparação constante.

O que “não deixe o que você não pode fazer atrapalhar o que você pode fazer” quer dizer?

A frase não pede que alguém finja que um limite não existe. Ela propõe separar o impossível do possível: reconhecer o que está fora de alcance naquele momento e impedir que isso consuma a energia necessária para executar o restante.

Essa diferença muda a pergunta. Em vez de insistir apenas em “por que não consigo?”, a pessoa procura o que ainda pode fazer. A barreira continua presente, mas deixa de ocupar todo o campo de atenção e passa a dividir espaço com opções concretas.

Como separar um limite real daquilo que ainda pode ser feito?

O primeiro passo é nomear o limite com precisão. “Não consigo resolver tudo hoje” é diferente de “não consigo fazer nada”. Essa troca reduz a generalização e permite localizar uma parte executável, mesmo quando o resultado completo ainda depende de fatores externos.

Depois vem a escolha da ação. Ela pode ser pequena, como organizar uma etapa, pedir uma informação ou concluir uma parte independente. O ponto não é fazer pouco, mas criar movimento onde ainda existe controle, evitando que um obstáculo maior paralise tarefas possíveis.

A seguir listamos quatro perguntas práticas que ajudam a aplicar o conselho de Wooden diante de um bloqueio:

O que não depende de mim: separar o fator externo evita gastar esforço tentando controlá-lo.

separar o fator externo evita gastar esforço tentando controlá-lo. O que depende de mim: localizar a parte executável devolve direção à ação.

localizar a parte executável devolve direção à ação. Qual é o menor passo: uma tarefa concreta reduz a sensação de problema sem saída.

uma tarefa concreta reduz a sensação de problema sem saída. O que pode esperar: adiar o secundário libera atenção para aquilo que ainda produz avanço.

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Por que focar no possível muda a forma de agir?

Quando o problema parece grande, dividir a situação em partes evita que tudo receba o mesmo peso. Essa separação cria um mapa de ação: de um lado ficam limites reais; do outro, decisões, tarefas e respostas que continuam disponíveis naquele momento.

O ganho está menos em “pensar positivo” e mais em escolher onde colocar esforço. Focar no possível não garante o resultado desejado, mas ajuda a evitar paralisia por excesso de atenção ao que não pode ser mudado agora.

A seguir listamos três exemplos simples que mostram como um limite pode ser separado da próxima ação disponível:

DADOS EM FOCO Do limite à próxima ação Exemplos de como separar aquilo que não pode ser mudado da próxima ação disponível. Situação Limite percebido Ação possível Prazo curto Não dá para fazer tudo Escolher a etapa essencial Erro passado Não pode ser desfeito Corrigir o próximo passo Recurso ausente Falta uma condição ideal Usar o que está disponível

Quando o conselho de John Wooden é mais útil?

O conselho de John Wooden é especialmente útil quando existe frustração com algo irreversível, atrasado ou fora de controle. Nesses momentos, insistir mentalmente no limite pode esconder tarefas menores que ainda reduzem danos, preservam tempo ou preparam a próxima tentativa.

No fim, a frase não promete eliminar obstáculos. Ela oferece uma regra de atenção: reconhecer o que não pode ser feito sem permitir que isso apague o que ainda está ao alcance. É essa passagem do bloqueio para a próxima ação que mantém o movimento.