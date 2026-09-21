EM FOCO Resumo da matéria 01 Líquido vira espuma A aquafaba é o líquido do cozimento do grão-de-bico e consegue formar espuma quando batida, permitindo usos que lembram a clara em neve. 02 A lata ajuda Pesquisas mostram que a aquafaba de grão-de-bico enlatado pode apresentar bom desempenho de espuma e funcionar em preparações como merengues. 03 Resultado não é idêntico A substituição é útil, mas textura, estabilidade e sabor podem variar conforme marca, concentração do líquido, receita e forma de bater.

O líquido que muita gente despeja no ralo tem nome: aquafaba. O líquido da lata de grão-de-bico pode ser batido até formar espuma e cumprir funções semelhantes às da clara em neve. A substituição é útil em várias receitas, mas textura e estabilidade mudam conforme concentração, fabricante e preparo.

Por que o líquido do grão-de-bico consegue formar espuma?

Durante o cozimento, parte dos compostos do grão passa para a água. Essa mistura dá à aquafaba capacidade de formar e manter bolhas de ar quando batida, além de ajudar em emulsões e espessamento em algumas receitas.

A aquafaba ficou conhecida justamente por aproveitar essa água viscosa. Na prática, o líquido pode crescer bastante na batedeira, mas a firmeza depende da marca, da quantidade de sólidos e do tempo de batimento.

O que os estudos mostram sobre substituir a clara em neve?

Publicado no periódico Foods, o estudo Study of the technological properties of Pedrosillano chickpea aquafaba and its application in the production of egg-free baked meringues comparou diferentes aquafabas e clara de ovo em merengues.

Os pesquisadores observaram boas propriedades de formação de espuma em todas as amostras e apontaram que a aquafaba comercial de grão-de-bico enlatado foi a mais parecida com a clara entre as opções testadas. O resultado não significa equivalência perfeita em toda receita.

Como aproveitar a aquafaba da lata em casa?

Escorra o grão-de-bico e reserve apenas o líquido. Para receitas aeradas, coloque a aquafaba fria em tigela limpa e bata até aumentar de volume. A espuma pode levar alguns minutos para ganhar estrutura, especialmente quando o líquido está mais ralo.

A proporção muda conforme o preparo, mas extensões universitárias costumam usar pequenas medidas por ovo. O mais importante é seguir a receita escolhida, porque merengue, bolo e mousse exigem estruturas diferentes e podem pedir açúcar, ácido ou estabilizante.

A seguir listamos 4 pontos práticos que ajudam a aplicar a ideia sem complicar:

Líquido frio: facilita trabalhar a espuma em receitas.

facilita trabalhar a espuma em receitas. Tigela limpa: evita gordura que atrapalha o volume.

evita gordura que atrapalha o volume. Batimento contínuo: incorpora ar gradualmente.

incorpora ar gradualmente. Receita testada: define a quantidade e o ponto correto.

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Em quais receitas a troca costuma fazer mais sentido?

A aquafaba funciona melhor quando a receita precisa de espuma, ligação ou emulsão. Merengues, mousses, bolos e algumas maioneses vegetais são exemplos frequentes, mas o sabor final e a textura precisam ser avaliados no conjunto dos ingredientes.

Nem toda lata entrega o mesmo desempenho. Teor de sólidos, sal e processamento influenciam o líquido. Por isso, uma marca pode bater rapidamente enquanto outra exige redução ou mais tempo. A vantagem está em aproveitar um ingrediente já disponível, não em prometer resultado idêntico sempre.

A seguir listamos 3 situações comuns que ajudam a escolher a melhor forma de agir:

DADOS EM FOCO Onde a aquafaba pode entrar Onde a aquafaba pode entrar, com comparação em três colunas. Uso O que ela faz Ponto de atenção Merengue Forma espuma Precisa atingir boa estabilidade Bolo Ajuda na aeração Textura pode ficar diferente Mousse Cria leveza Sabor depende dos demais ingredientes

Vale guardar todo líquido de grão-de-bico?

Se houver uma receita planejada, o aproveitamento reduz descarte e cria uma nova função para algo que iria embora. A Kansas State University Extension explica que o líquido pode imitar espuma de clara, reforçando seu uso culinário em preparações sem ovo.

A ideia funciona melhor quando você trata a aquafaba como ingrediente, não como sobra sem medida. Concentração e receita importam: pese ou meça o líquido, observe a textura e ajuste apenas dentro de preparos testados para obter uma espuma mais previsível.