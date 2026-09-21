O líquido que muita gente despeja no ralo tem nome: aquafaba. O líquido da lata de grão-de-bico pode ser batido até formar espuma e cumprir funções semelhantes às da clara em neve. A substituição é útil em várias receitas, mas textura e estabilidade mudam conforme concentração, fabricante e preparo.
Por que o líquido do grão-de-bico consegue formar espuma?
Durante o cozimento, parte dos compostos do grão passa para a água. Essa mistura dá à aquafaba capacidade de formar e manter bolhas de ar quando batida, além de ajudar em emulsões e espessamento em algumas receitas.
A aquafaba ficou conhecida justamente por aproveitar essa água viscosa. Na prática, o líquido pode crescer bastante na batedeira, mas a firmeza depende da marca, da quantidade de sólidos e do tempo de batimento.
O que os estudos mostram sobre substituir a clara em neve?
Publicado no periódico Foods, o estudo Study of the technological properties of Pedrosillano chickpea aquafaba and its application in the production of egg-free baked meringues comparou diferentes aquafabas e clara de ovo em merengues.
Os pesquisadores observaram boas propriedades de formação de espuma em todas as amostras e apontaram que a aquafaba comercial de grão-de-bico enlatado foi a mais parecida com a clara entre as opções testadas. O resultado não significa equivalência perfeita em toda receita.
Como aproveitar a aquafaba da lata em casa?
Escorra o grão-de-bico e reserve apenas o líquido. Para receitas aeradas, coloque a aquafaba fria em tigela limpa e bata até aumentar de volume. A espuma pode levar alguns minutos para ganhar estrutura, especialmente quando o líquido está mais ralo.
A proporção muda conforme o preparo, mas extensões universitárias costumam usar pequenas medidas por ovo. O mais importante é seguir a receita escolhida, porque merengue, bolo e mousse exigem estruturas diferentes e podem pedir açúcar, ácido ou estabilizante.
A seguir listamos 4 pontos práticos que ajudam a aplicar a ideia sem complicar:
- Líquido frio: facilita trabalhar a espuma em receitas.
- Tigela limpa: evita gordura que atrapalha o volume.
- Batimento contínuo: incorpora ar gradualmente.
- Receita testada: define a quantidade e o ponto correto.
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Em quais receitas a troca costuma fazer mais sentido?
A aquafaba funciona melhor quando a receita precisa de espuma, ligação ou emulsão. Merengues, mousses, bolos e algumas maioneses vegetais são exemplos frequentes, mas o sabor final e a textura precisam ser avaliados no conjunto dos ingredientes.
Nem toda lata entrega o mesmo desempenho. Teor de sólidos, sal e processamento influenciam o líquido. Por isso, uma marca pode bater rapidamente enquanto outra exige redução ou mais tempo. A vantagem está em aproveitar um ingrediente já disponível, não em prometer resultado idêntico sempre.
A seguir listamos 3 situações comuns que ajudam a escolher a melhor forma de agir:
|Uso
|O que ela faz
|Ponto de atenção
|Merengue
|Forma espuma
|Precisa atingir boa estabilidade
|Bolo
|Ajuda na aeração
|Textura pode ficar diferente
|Mousse
|Cria leveza
|Sabor depende dos demais ingredientes
Vale guardar todo líquido de grão-de-bico?
Se houver uma receita planejada, o aproveitamento reduz descarte e cria uma nova função para algo que iria embora. A Kansas State University Extension explica que o líquido pode imitar espuma de clara, reforçando seu uso culinário em preparações sem ovo.
A ideia funciona melhor quando você trata a aquafaba como ingrediente, não como sobra sem medida. Concentração e receita importam: pese ou meça o líquido, observe a textura e ajuste apenas dentro de preparos testados para obter uma espuma mais previsível.
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