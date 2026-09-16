Usar herbicida, combustível ou outros químicos junto ao poço encurta a distância entre uma possível fonte de vazamento e a água captada. O cuidado não depende só de evitar derramamentos visíveis. Também envolve manter atividades contaminantes afastadas e conduzir a chuva para fora dessa área do terreno.

Por que herbicida e combustível não deveriam ficar junto ao poço?

Um poço capta água subterrânea, e a região ao redor da cabeça do poço funciona como uma zona que precisa de proteção. Derramamentos e escoamento superficial podem criar caminhos para substâncias alcançarem o solo e, dependendo das condições locais, migrarem em direção à água.

O risco muda conforme produto, quantidade, solo, profundidade e construção. Mesmo assim, afastar a fonte de contaminação é uma medida preventiva simples. Misturar produtos, lavar equipamentos ou abastecer máquinas ao lado do poço concentra justamente nessa área atividades que podem gerar respingos, resíduos e vazamentos.

Herbicidas e combustíveis devem ficar longe do poço

O que pesquisas sobre pesticidas em águas subterrâneas ajudam a mostrar?

Publicado no periódico Environmental Science & Technology, o estudo Pesticides and Pesticide Degradates in Groundwater Used for Public Supply across the United States: Occurrence and Human-Health Context detectou compostos de pesticidas em 41% dos poços avaliados em aquíferos de abastecimento público.

Esse levantamento não estudou especificamente poços domésticos de sítios e encontrou concentrações geralmente baixas. Ainda assim, ele mostra que pesticidas e seus produtos de degradação podem alcançar águas subterrâneas. Por isso, prevenção na superfície continua importante, especialmente onde produtos agrícolas são armazenados, preparados ou aplicados.

Quais atividades devem ser deslocadas para longe da área do poço?

A EPA orienta evitar mistura ou uso de pesticidas, fertilizantes, herbicidas, desengraxantes, combustíveis e outros poluentes perto de poços particulares. A recomendação também inclui verificar a integridade de tanques que armazenam diesel, gasolina ou óleo.

Na rotina da propriedade, vale separar algumas tarefas:

Mistura de defensivos: prepare produtos em área apropriada e afastada do ponto de captação.

prepare produtos em área apropriada e afastada do ponto de captação. Abastecimento: não transforme o entorno do poço em ponto habitual para combustível.

não transforme o entorno do poço em ponto habitual para combustível. Lavagem de equipamentos: evite levar resíduos e água contaminada para perto da estrutura.

evite levar resíduos e água contaminada para perto da estrutura. Armazenamento químico: mantenha recipientes protegidos contra vazamento e longe da captação.

Herbicidas e combustíveis devem ficar longe do poço

Por que a água da chuva também entra nessa conta?

Mesmo sem um derramamento direto no poço, a chuva pode carregar resíduos presentes no solo. Por isso, a área ao redor precisa favorecer o escoamento para longe da abertura, e não formar uma depressão que conduza água superficial justamente para junto da estrutura.

Também vale observar tampa, revestimento e sinais de dano. Poço bem protegido na superfície reduz caminhos diretos de entrada. Se houver tanque de combustível próximo, vazamentos ou histórico de uso intenso de produtos químicos, a seleção dos testes de água deve considerar esses riscos locais.

Qual regra prática ajuda a organizar melhor essa área do sítio?

Pense no entorno do poço como uma área de proteção, não de serviço. Quanto menos mistura, abastecimento, lavagem e armazenamento químico ocorrerem ali, menor a chance de um acidente simples colocar uma fonte potencial de contaminação exatamente ao lado do ponto de captação.

A lógica é preventiva: distância, drenagem e manutenção trabalham juntas. Esses produtos continuam fazendo parte da rotina rural, mas o local onde são manuseados importa. Separar essas tarefas do poço reduz uma exposição desnecessária e facilita manter a área de captação limpa e fácil de inspecionar.