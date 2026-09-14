Fechar os olhos durante uma tentativa de lembrar pode parecer apenas um hábito. A psicologia mostra que fechar os olhos pode reduzir distrações e facilitar a recuperação de alguns detalhes, sobretudo visuais. O efeito não torna a memória perfeita, mas pode deixar a busca pela lembrança menos carregada.
Por que fechar os olhos pode facilitar a recordação?
Quando os olhos ficam abertos, o ambiente continua enviando informação visual. Fechá-los pode diminuir parte dessa entrada e liberar atenção para a busca na memória. A ideia combina com o processo de recordação, em que pistas ajudam a recuperar algo armazenado anteriormente.
Esse mecanismo é estudado especialmente em situações de testemunho e lembrança de eventos. O perfil institucional de Annelies Vredeveldt, da VU Amsterdam confirma sua atuação em psicologia jurídica, memória de testemunhas e entrevistas investigativas, áreas em que o fechamento dos olhos foi pesquisado.
O que o estudo encontrou sobre olhos fechados e memória?
A hipótese principal é simples: menos estímulos externos significam menos competição pela atenção. Isso pode reduzir a carga cognitiva, nome dado ao esforço mental usado para processar informação enquanto outra tarefa, como recordar uma cena, também precisa de recursos.
Publicado em Memory & Cognition, o estudo Eye closure helps memory by reducing cognitive load and enhancing visualisation comparou olhos fechados, tela vazia e distrações visuais ou auditivas. A recuperação foi melhor quando havia menos distração, apoiando a ideia de menor carga durante a recordação.
Quais detalhes podem se beneficiar mais dessa redução de distrações?
O efeito aparece com destaque quando a tarefa exige reconstruir aspectos visuais de um acontecimento. Ao fechar os olhos, a pessoa deixa de processar objetos, movimentos e rostos presentes naquele instante e pode direcionar mais recursos para a imagem mental do episódio que tenta recuperar.
Isso não significa que apenas detalhes visuais possam mudar. O estudo também comparou informação auditiva e visual, mostrando que o tipo de distração importa. Uma distração tende a atrapalhar mais quando compete com informação da mesma modalidade, como estímulos visuais disputando espaço com uma lembrança visual.
A seguir listamos 4 tipos de informação que ajudam a entender onde a redução de distrações pode fazer diferença durante uma recordação:
- Posição de objetos: reconstruir onde algo estava pode exigir uma imagem mental mais estável.
- Movimentos: lembrar a sequência de uma ação pode depender de recuperar detalhes visuais do evento.
- Cores e formas: estímulos visuais atuais podem competir com características que a pessoa tenta imaginar.
- Sons associados: detalhes auditivos também podem ser afetados quando há barulho ou fala concorrente no ambiente.
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Fechar os olhos garante que a lembrança esteja correta?
Não. A memória não funciona como uma gravação que preserva cada detalhe exatamente como aconteceu. Fechar os olhos pode facilitar o acesso, mas não transforma uma lembrança incompleta em registro perfeito. Informações esquecidas, confundidas ou reconstruídas continuam sujeitas às limitações normais da memória.
Por isso, o efeito deve ser entendido como redução de interferência, não como teste de verdade. Lembrar com mais facilidade e lembrar com total exatidão são coisas diferentes. Uma pessoa pode recuperar mais detalhes e ainda assim cometer erros, especialmente quando o episódio foi rápido, distante ou cheio de estímulos.
A seguir listamos 4 diferenças importantes que separam a ajuda do fechamento dos olhos de uma garantia de memória correta:
|Situação
|Possível efeito
|Limite
|Ambiente visual carregado
|Menos estímulos ao fechar os olhos
|Não recupera o que nunca foi codificado
|Lembrança visual
|Mais espaço para visualização
|Detalhes ainda podem estar incompletos
|Barulho ao redor
|Parte da distração pode permanecer
|Olhos fechados não removem sons
|Memória antiga
|Busca pode ficar mais concentrada
|Tempo ainda pode alterar a lembrança
Quando esse efeito ajuda a entender nossa memória?
O fenômeno mostra que recordar depende não apenas do que foi armazenado, mas também das condições presentes na hora da busca. Menos distração externa pode favorecer a recuperação porque a atenção deixa de ser dividida entre o ambiente atual e a cena mental que está sendo reconstruída.
Assim, fechar os olhos pode ajudar algumas pessoas a recuperar detalhes, especialmente quando a lembrança exige visualização. O benefício não é automático nem universal, mas revela algo simples sobre a memória: o contexto da recuperação também influencia aquilo que conseguimos trazer de volta à mente.
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