Como estimular a memória das crianças na fase escolar; veja 5 dicas

A fase escolar é um período de descobertas e aprendizado intenso, mas também pode trazer desafios. Um dos mais comuns é a dificuldade da criança em reter informações, seja para uma prova, para lembrar o dever de casa ou para contar como foi o dia na escola. Essa capacidade de memorização, no entanto, não é um dom, mas uma habilidade que pode e deve ser estimulada.

Fortalecer a memória infantil é um passo fundamental para um bom desempenho acadêmico e para o desenvolvimento cognitivo geral. Esse estímulo pode ser feito de forma leve e divertida, integrado à rotina da família. Com algumas atividades simples e hábitos saudáveis, os pais podem ajudar os filhos a construir uma base sólida para o aprendizado ao longo da vida.

1. Aposte em jogos e brincadeiras

Jogos são uma das formas mais eficazes de exercitar o cérebro sem que a criança perceba que está "estudando". Clássicos como o Jogo da Memória são excelentes para a memória visual de curto prazo. Quebra-cabeças, por sua vez, trabalham o raciocínio espacial e a capacidade de lembrar de formas e encaixes.

Brincadeiras que envolvem sequências também são poderosas. Tente o "Fui à feira e comprei...", no qual cada participante repete os itens anteriores e adiciona um novo. Essa atividade treina a memória auditiva e a capacidade de organização mental. Outra opção é criar histórias em conjunto, onde cada pessoa adiciona uma frase, fortalecendo a memória narrativa e a criatividade.

A tecnologia também pode ser uma aliada. Existem aplicativos e jogos digitais desenvolvidos especificamente para treinar a memória e a atenção. O importante é que a atividade seja desafiadora na medida certa, sem gerar frustração, e que seja apresentada como um momento de diversão em família.

2. Garanta uma rotina de sono e alimentação

O cérebro não funciona isoladamente do corpo. Uma rotina saudável é a base para que todas as funções cognitivas, incluindo a memória, operem bem. O sono de qualidade é essencial, pois é durante o descanso que o cérebro consolida as informações aprendidas durante o dia, transferindo-as da memória de curto prazo para a de longo prazo.

Crianças em idade escolar precisam de 9 a 11 horas de sono por noite. Estabelecer um horário regular para dormir e acordar, mesmo nos fins de semana, ajuda a regular o relógio biológico e a garantir um descanso reparador. Um ambiente escuro, silencioso e sem telas antes de dormir é crucial para a qualidade do sono.

A alimentação também tem um papel central. Nutrientes como ômega-3, presente em peixes e sementes de chia, e antioxidantes, encontrados em frutas vermelhas e vegetais escuros, são importantes para a saúde cerebral. Evitar o excesso de açúcar e alimentos processados também contribui para a clareza mental e a capacidade de concentração.

3. Transforme o aprendizado em algo ativo

Muitas vezes, a dificuldade de memorização não está na capacidade de reter, mas na forma como a informação é absorvida. O aprendizado passivo, onde a criança apenas ouve ou lê, é menos eficaz do que o aprendizado ativo, que exige engajamento.

Incentive seu filho a explicar com as próprias palavras o que aprendeu na aula. Esse simples ato de ensinar força o cérebro a organizar e processar a informação de uma maneira mais profunda. Fazer resumos, criar desenhos ou esquemas sobre o conteúdo também são técnicas poderosas que transformam o estudante em um agente ativo do seu conhecimento.

A memória funciona melhor quando as informações têm significado e relevância

O uso de mnemônicos, que são truques para associar informações, pode ser divertido e útil. Criar músicas, rimas ou frases engraçadas para decorar uma fórmula ou uma lista de fatos históricos torna o conteúdo mais "grudento" na mente. O objetivo é criar conexões múltiplas com a informação, facilitando o resgate posterior.

4. Conecte o conteúdo escolar com o dia a dia

A memória funciona melhor quando as informações têm significado e relevância. Uma das formas mais eficientes de dar sentido ao que se aprende na escola é conectar o conteúdo com experiências do mundo real. Isso mostra à criança a aplicação prática do conhecimento, tornando-o mais interessante e fácil de lembrar.

Se a lição é sobre frações, por que não fazer uma receita de bolo juntos e dividir os ingredientes? Se o tema é o ciclo da água, observem a chuva e conversem sobre para onde a água vai. Uma visita ao supermercado pode se tornar uma aula de matemática, biologia e até de geografia, ao observar a origem dos produtos.

Essa abordagem contextualizada ajuda a criar "âncoras" mentais. A criança não lembrará apenas de um conceito abstrato, mas da experiência divertida que teve ao aplicá-lo. Essas memórias afetivas são mais fortes e duradouras, servindo como um gatilho para recordar o conteúdo teórico quando necessário.

5. Incentive o hábito da leitura e da conversa

Ler histórias é um exercício completo para o cérebro infantil. A atividade estimula a imaginação, o vocabulário e, principalmente, a memória sequencial. Ao acompanhar uma narrativa, a criança precisa lembrar dos personagens, do que aconteceu antes e antecipar o que pode acontecer depois.

Para potencializar esse efeito, converse sobre o livro após a leitura. Peça para a criança recontar a história, descrever seu personagem favorito ou imaginar um final diferente. Essas perguntas incentivam a recuperação ativa das informações e a organização do pensamento. Ler em voz alta também ajuda na memorização auditiva.

Além dos livros, o simples ato de conversar sobre o dia fortalece a memória. Pergunte sobre detalhes específicos do que aconteceu na escola, nos jogos com os amigos ou em um passeio. Essa prática diária de recordar e narrar eventos ajuda a criança a desenvolver a habilidade de organizar suas memórias e a expressá-las de forma coerente.