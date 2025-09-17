Daltonismo na escola: os desafios de crianças que não distinguem cores

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A reação de um bombeiro que viu as cores pela primeira vez, graças a óculos especiais, emocionou a internet e trouxe à tona uma realidade muitas vezes invisível, o daltonismo. Enquanto o vídeo viral mostra a descoberta de um adulto, a condição acompanha milhões de pessoas desde a infância, período em que pode gerar desafios silenciosos, especialmente no ambiente escolar.

O daltonismo, ou discromatopsia, é uma condição genética que afeta a percepção das cores, sendo mais comum em homens. Na sala de aula, um universo vibrante e codificado por tons, uma criança com essa dificuldade pode enfrentar barreiras que vão do aprendizado à socialização, muitas vezes sem que pais e professores compreendam a raiz do problema.

Como o daltonismo afeta o aprendizado?

A escola é um ambiente visualmente rico, onde as cores são usadas como ferramenta pedagógica fundamental. Mapas de geografia com legendas coloridas, gráficos de matemática que separam dados por tons e até mesmo o semáforo ensinado nas aulas de trânsito dependem da distinção correta das cores.

Para uma criança daltônica, essas tarefas podem ser confusas. A dificuldade em diferenciar o verde do vermelho ou o azul do roxo transforma atividades simples em grandes desafios. Isso pode levar a erros em tarefas, dificuldade de concentração e uma frustração que, não raro, é interpretada erroneamente como desinteresse ou falta de atenção.

As aulas de artes se tornam um campo minado. Misturar tintas para obter uma cor secundária ou pintar um desenho seguindo um modelo pode ser uma fonte de ansiedade. A criança pode, por exemplo, colorir o gramado de marrom ou as folhas de uma árvore de cinza, não por criatividade, mas por uma percepção visual diferente.

O impacto social e emocional nas crianças

Além das barreiras acadêmicas, o daltonismo pode ter um impacto significativo na vida social da criança. Brincadeiras em grupo, jogos de tabuleiro e esportes que usam uniformes coloridos para diferenciar equipes podem se tornar situações de exclusão.

Comentários de colegas, mesmo que sem a intenção de magoar, como "Por que você pintou o céu de roxo?", podem gerar constrangimento. A criança pode começar a se sentir diferente, insegura e até evitar atividades em grupo para não expor sua dificuldade, o que afeta o desenvolvimento de suas habilidades sociais.

Esse isolamento silencioso é um dos aspectos mais delicados da condição. Sem o diagnóstico e o apoio adequados, a criança pode desenvolver uma autoimagem negativa, acreditando ser menos capaz que os outros, quando na verdade possui apenas uma maneira distinta de ver o mundo.

Uma vez identificada a condição, pequenas adaptações no ambiente escolar e em casa podem fazer uma grande diferença shisuka

Sinais de alerta para pais e professores

Identificar o daltonismo precocemente é o primeiro passo para oferecer o suporte necessário. Adultos devem estar atentos a alguns comportamentos que podem indicar uma dificuldade na percepção de cores. A observação no dia a dia é a principal ferramenta.

Alguns dos sinais mais comuns incluem:

dificuldade em nomear ou combinar cores básicas;

uso de cores consideradas "erradas" em desenhos, como árvores com folhas roxas;

problemas para entender materiais didáticos codificados por cores;

reclamar de dor de cabeça ou nos olhos ao olhar para páginas muito coloridas;

demonstrar maior sensibilidade à luz;

ter um parente próximo com daltonismo, já que a condição é hereditária.

Estratégias para ajudar uma criança daltônica

Uma vez identificada a condição, pequenas adaptações no ambiente escolar e em casa podem fazer uma grande diferença. O objetivo não é "corrigir" a visão da criança, mas criar um ambiente inclusivo que permita seu pleno desenvolvimento.

Na escola, professores podem adotar estratégias, como etiquetar lápis de cor e canetinhas com o nome da cor. Em gráficos e mapas, é útil usar padrões e texturas, como listras e pontos, além das cores. A comunicação verbal também deve ser adaptada, preferindo "o círculo com listras" em vez de "o círculo vermelho".

Em casa, os pais podem ajudar organizando roupas e brinquedos com etiquetas ou por texturas. Conversar abertamente sobre o daltonismo ajuda a criança a entender sua condição e a se sentir mais segura para pedir ajuda quando necessário. A tecnologia também oferece recursos, como aplicativos de celular que identificam cores ao apontar a câmera.

O que é daltonismo?

O daltonismo é uma alteração na visão que afeta a capacidade de diferenciar cores.

É uma condição de origem genética, ligada ao cromossomo X, e por isso é mais comum em homens.

Como o daltonismo pode ser identificado em crianças?

Os sinais incluem dificuldade para nomear cores e usar tons incomuns em desenhos.

Problemas com tarefas escolares que usam códigos de cores também são um forte indicativo.

O daltonismo tem cura?

Não. Por ser uma condição genética, o daltonismo não possui cura.

Existem lentes e óculos especiais que podem ajudar a distinguir melhor os tons, mas não corrigem a visão.

Quais as principais dificuldades na escola?

As dificuldades se concentram em atividades que dependem da identificação de cores.

Interpretar mapas, gráficos, participar de aulas de artes e entender materiais coloridos são os maiores desafios.

Como pais e professores podem apoiar a criança?

O apoio envolve adaptações práticas e comunicação aberta.

Etiquetar materiais, usar texturas e padrões, e conversar sobre a condição ajudam a criar um ambiente inclusivo.