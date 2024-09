crédito: Sala de estudo do Determinante

O Dia Nacional do Rádio, celebrado em 25 de setembro, é uma homenagem a Edgar Roquette-Pinto, uma figura central na história da radiodifusão brasileira. Roquette-Pinto nasceu em 25 de setembro de 1884 e foi um verdadeiro polímata: médico, professor, escritor, antropólogo, etnólogo e ensaísta. Sua contribuição mais significativa, porém, foi na área da comunicação, onde trabalhou na introdução e popularização do rádio no Brasil.

Em 1923, Roquette-Pinto convenceu a Academia Brasileira de Ciências a investir em uma nova tecnologia que havia chegado ao país: o rádio. Com essa iniciativa, fundou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a primeira emissora de rádio do Brasil.

Seu objetivo era claro: utilizar o rádio como uma ferramenta de educação e disseminação de conhecimento. Em 1936, Roquette-Pinto doou a emissora ao Governo Federal, resultando na criação da Rádio MEC, que ainda hoje é referência em conteúdo educativo e cultural.

A importância do rádio na comunicação brasileira

Desde sua consolidação, o rádio desempenhou um papel fundamental na comunicação de massas no Brasil. Na era pré-televisão, o rádio era o principal meio de informação e entretenimento para milhões de brasileiros, tanto em áreas urbanas quanto rurais. Através das ondas do rádio, notícias, música, programas de variedades e até novelas chegavam aos lares, moldando a cultura e a vida cotidiana da população.

Os programas de rádio ajudaram a construir uma identidade nacional, promovendo a integração de uma população diversa e geograficamente dispersa. Além disso, o rádio foi uma ferramenta crucial para movimentos sociais e partidos políticos, que o usavam para difundir suas ideias e mobilizar apoio.

No campo da cultura, o rádio foi pioneiro na criação de programas que se tornaram ícones da mídia brasileira. Radionovelas, programas humorísticos e musicais conquistaram o público e estabeleceram padrões que influenciariam outros meios de comunicação que surgiriam posteriormente.

Curiosidades sobre o Rádio

O rádio é repleto de curiosidades e histórias interessantes que revelam sua influência duradoura. Veja algumas.

1. Radionovelas: o precursor das telenovelas

Antes das populares telenovelas que dominam a televisão brasileira, as radionovelas eram a principal forma de entretenimento dramático. Os ouvintes acompanhavam as histórias com fervor, imaginando as cenas e personagens em suas mentes.

As radionovelas eram transmitidas ao vivo, e seu sucesso foi tão grande que muitas delas foram adaptadas para a televisão anos mais tarde.

2. Os primeiros rádios eram peças de mobiliário

Os primeiros aparelhos de rádio eram grandes e pesados, geralmente construídos em caixas de madeira ornamentadas. Esses rádios utilizavam válvulas e precisavam ser conectados à rede elétrica para funcionar.

Naquela época, possuir um rádio era um símbolo de status, e as famílias se reuniam ao redor do aparelho para ouvir as transmissões.

3. A regulamentação da profissão

A profissão de radialista foi oficialmente regulamentada no Brasil em 1978. Isso garantiu direitos e reconhecimento aos profissionais que, desde as primeiras transmissões, dedicaram suas carreiras a informar e entreter o público brasileiro.

O legado do rádio e o futuro da comunicação

O rádio, mesmo com o advento de novas tecnologias, permanece relevante no Brasil e no mundo. Sua capacidade de se reinventar e se adaptar às mudanças tecnológicas — como a transição para o rádio digital e a popularização dos podcasts — mostra que esse meio de comunicação ainda tem muito a oferecer.

