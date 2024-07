É importante entender as diferenças de significado entre palavras

Muitas pessoas enfrentam dificuldades para diferenciar os termos “emigrante” e “imigrante”, principalmente na hora de fazer uma redação ou responder questões de vestibular.

Quando se trata de estudar para as provas de seleção, muitos estudantes se deparam com um desafio comum: entender a diferença entre as duas palavras. Esses termos, embora pareçam similares e estejam relacionados ao movimento de pessoas entre países, têm significados distintos.

Essa confusão pode atrapalhar o desempenho em redações e questões objetivas, por isso, é fundamental esclarecer essa dúvida de uma vez por todas.

O que é um emigrante?

Um emigrante é uma pessoa que deixa seu país de origem para viver em outro. A palavra “emigrante” vem do latim emigrans, que significa “aquele que se muda para fora”. Quando alguém decide sair do seu país natal, ele se torna um emigrante em relação ao seu país de origem. Esse termo é usado para destacar o ato de sair, de se afastar do lugar de onde veio.

Exemplo: Maria, uma brasileira, decidiu se mudar para o Canadá. No Brasil, Maria é considerada uma emigrante, pois está saindo do país.

O que é um imigrante?

Por outro lado, um imigrante é uma pessoa que chega a um novo país para viver. O termo “imigrante” deriva do latim immigrans, que significa “aquele que se muda para dentro”. Quando alguém chega a um novo país, ele é considerado um imigrante nesse novo local.

A ênfase aqui é no ato de entrar e se estabelecer em um novo lugar.

Exemplo: Maria, ao chegar no Canadá, passa a ser considerada uma imigrante pelas autoridades canadenses, pois ela entrou no país para viver.

Entendendo as principais diferenças entre emigrante e imigrante

Para fixar bem a diferença entre esses dois termos, é essencial entender que ambos descrevem a mesma pessoa, mas em contextos diferentes:

Emigrante: foco na saída do país de origem.

Imigrante: foco na entrada no novo país.

Quando Maria sai do Brasil, ela é uma emigrante para os brasileiros. Quando Maria chega ao Canadá, ela é uma imigrante para os canadenses.

Portanto, a diferença entre os termos está na perspectiva de quem está observando o movimento: se é o país de saída ou o país de chegada.

Entender a diferença entre emigrante e imigrante é essencial também para a compreensão global dos fenômenos migratórios. A migração é um tema recorrente em questões de geografia, história, sociologia e até mesmo atualidades.

Saber utilizar corretamente esses termos pode fazer uma grande diferença no desempenho acadêmico e na capacidade de interpretar textos e questões corretamente.

Como não errar mais?

Aqui estão algumas dicas práticas para não confundir mais esses termos na hora da prova:

Associe ao movimento:

Emigrante começa com “E” de Exit (saída em inglês).

Imigrante começa com “I” de In (entrada em inglês).

Use uma frase-chave:

“Eu emigro do meu país e imigro para outro país.”

Pense em perspectivas:

Pergunte a si mesmo: “Estou falando do ponto de vista do país de saída ou do país de chegada?”

