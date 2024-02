Depois de muita espera, os resultados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024 foram divulgados no fim da tarde desta quarta-feira (31/1). A relação dos aprovados para o ensino superior em instituições federais deveria ter sido liberada ontem, mas foi adiada pelo Ministério da Educação por problemas técnicos.



A pasta havia marcado a divulgação do resultado para o início da tarde de hoje, mas, com o atraso, muitos estudantes ficaram revoltados. A ansiedade levou as tags “REAGESISU e #MECDESUMANO aos assuntos mais comentados nas redes sociais.

“Quando chega minha vez, é TRI (teoria de resposta ao item) sem pé nem cabeça, é nota de corte aumentando drasticamente, é nota atrasando pra sair, é Sisu dando problema”, reclamou uma jovem. “Pra quem passou na federal e acha que a humilhação acabou, sinto em dizer que tá só começando, tudo iludido”, aconselhou um perfil, após a liberação dos resultados.

Como ver meu resultado?



Para consultar as listas de aprovados, é preciso acessar o site https://acessounico.mec.gov.br/sisu. O Sisu é a principal porta de entrada nas instituições públicas de ensino superior no país. Nesta edição, foram ofertadas mais de 260 mil vagas, disputadas pelas notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Superior).

Os aprovados devem fazer a matrícula na instituição de ensino entre os dias 2 e 7 de fevereiro, conforme calendário de cada universidade. Quem não conseguir uma vaga, mas tiver interesse em participar da lista de espera, tem até o dia 7 de fevereiro para se cadastrar.

O resultado das listas de espera serão divulgados conforme definição de cada universidade.