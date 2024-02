O Ministério da Educação (MEC) divulgou na noite desta quarta-feira (31/1) o resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que estava previsto para ser publicado nessa terça-feira (30/1).

O atraso, segundo informado pelo ministro Camilo Santana (PT-CE), se deu por problemas técnicos que foram solucionados pela equipe.

"Houve problemas no sistema, a equipe de TI (Tecnologia da Informação) pediu algumas horas para solucioná-los", avisou.

Para conferir os resultados, o candidato deve entrar na página do Sisu no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior ou no link acessounico.mec.gov.br e clicar no botão de "resultado da chamada regular".