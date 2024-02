A expectativa de estudantes era de que o MEC (Ministério da Educação) divulgasse, nesta terça-feira (30), o resultado da primeira chamada de 2024 do Sisu (Sistema de Seleção Unificada), que oferta vagas em universidades federais.

Porém, após quase um um dia inteiro de espera e acessos sem resposta, a pasta alegou problemas técnicos e informou que o resultado será divulgado apenas nesta quarta-feira (31). O horário ainda não foi definido.

"A pasta responsável pela operacionalização do Sisu identificou problemas técnicos no sistema e reiniciou os protocolos de homologação, adiando a divulgação dos resultados definitivos do Sisu 2024 para esta quarta-feira, 31 de janeiro, em horário a ser informado", diz a nota disponível no site da pasta ddo governo Lula (PT).

Leia também: Auxílio Pé de Meia vai beneficiar estudantes do Ensino Médio com bolsa de R$ 200



O resultado do Sisu será liberado no Portal Único de Acesso do MEC e nas instituições de ensino nas quais o candidato se inscreveu. Os selecionados têm de 1º a 7 de fevereiro para fazer a matrícula.

A estudante Kamille Cabral, 18, escolheu pelo curso de história e se inscreveu pelo Sisu. Ela afirma que não conseguiu dormir direito na última noite de tanta ansiedade pelo resultado. A jovem que mora na cidade de Capela, em Sergipe, conta que se inscreveu para fazer o curso desejado na Universidade Federal de Sergipe.

"Mal consegui comer também. Achei [o atraso] um absurdo. Tem aluno que espera o ano todo para saber essa nota. Quando chega o dia, eles não tem a responsabilidade de soltar a nota no dia estipulado", ela se queixa.

Além da questão emocional, ela também está aguardando o resultado do Sisu para saber se faz a inscrição para o Prouni, cujas inscrições terminam na quinta-feira (1º). Também federal, o programa oferece bolsas de estudo em universidades particulares.

De acordo com o MEC, o candidato inscrito no Sisu pode se inscrever no Prouni. Porém, caso seja selecionado por ambos, tem que optar por um dos dois programas. Por isso Kamille diz que prefere saber o resultado do Sisu antes de se inscrever para o Prouni.

O Sisu, que oferece vagas em universidades federais a partir da prova do Enem, terá seleção única a partir deste ano e não mais semestral. Ao todo, são ofertadas 264.254 vagas em 127 instituições de ensino.

Leia também: Enem 2023: Em MG, dois participantes tiram nota máxima na redação



Além disso, adotará as novas regras da Lei de Cotas, que reserva 50% das vagas para candidatos pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência que cursaram o ensino médio em escola pública.

Outra novidade é que a lista de espera poderá ser utilizada durante todo o ano pelas instituições de educação que participam do programa.

Assim, o candidato que não for selecionado na chamada regular poderá manifestar interesse em participar da lista de espera, no período de 30 de janeiro a 7 de fevereiro, também pelo Portal Único de Acesso.