Programa destina R$ 5 milhões para startups de educação da América Latina

Caroline Jardim - Especial para o Estado de Minas

Após um período de retração do capital de risco no ecossistema de startups, os investimentos na América Latina voltaram a apresentar sinais de estabilidade. Segundo a Associação de Investimento em Capital Privado na América Latina (LAVCA, na sigla em inglês), indicam que os aportes na região se mantiveram acima de US$ 4 bilhões anuais depois do ajuste global iniciado em 2022. A retomada ocorre em um ambiente mais seletivo, com maior cobrança por eficiência operacional e sustentabilidade financeira. É nesse cenário de busca por empresas mais estruturadas que a Layers amplia sua atuação.

A empresa de tecnologia educacional e responsável pelo chamado SuperApp da Educação, reservou R$ 5 milhões para investimentos e aquisições de startups do setor na América Latina. As interessadas podem apresentar seus negócios por meio de inscrição na página oficial da Layers Ventures: https://lp.layers.education/ventures/ .

O programa “ Layers Ventures ” procura empresas que se enquadrem em dois critérios. Em relação ao tipo de solução, a Layers busca ferramentas de comunicação e relacionamento entre instituições de ensino e famílias; plataformas de vendas, matrículas, contratos e pagamentos; e tecnologias capazes de conectar sistemas acadêmicos, financeiros e de gestão empresarial. O segundo critério considera o público atendido: educação infantil, básica ou superior, em qualquer país latino-americano.

Empresas que não se encaixem nesse recorte poderão buscar integrações ou outras modalidades de parceria com a Layers, mas não serão consideradas, neste momento, pelo programa de aquisições.

A avaliação tem quatro etapas. Depois do primeiro contato, a companhia informa se pretende avançar, encerrar a análise ou solicitar mais dados. Em seguida, as partes assinam um acordo de confidencialidade, realizam conversas sobre o produto, a equipe, a base de clientes e os principais indicadores e, por fim, decidem sobre uma possível negociação. A página do programa prevê uma resposta inicial em até dez dias úteis.

Expansão por aquisições

Os recursos destinados ao programa saem de uma rodada de R$ 21 milhões concluída em 2025 e liderada pela canadense Constellation Software. A estratégia busca ampliar o SuperApp da Educação, plataforma que reúne, em um único acesso, ferramentas de comunicação escolar, pagamentos, gestão e serviços digitais de diferentes fornecedores. A intenção é incorporar soluções complementares, em vez de concentrar as aquisições em concorrentes diretos.

“Mais do que adquirir empresas, queremos fortalecer o ecossistema com interoperabilidade, ou seja, a capacidade de sistemas diferentes trocarem informações entre si, pode reduzir a fragmentação das ferramentas utilizadas por escolas, estudantes e responsáveis", afirma Danilo Yoneshige, CEO e cofundador da Layers.

O SuperApp de Educação da Layers atende hoje mais de 9 mil instituições de ensino e cerca de 3,5 milhões de alunos. As operações da startup concentram-se no Brasil, no México e na Argentina e prevê dobrar de tamanho nos próximos dois anos, combinando expansão internacional e integração de novas soluções. A Layers foi fundada em 2018 por Danilo Yoneshige e Ivan Seidel, que ocupam, respectivamente, os cargos de CEO e CTO.

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