Consumo de combustível: a diferença entre dirigir a 110 e a 120 km/h parece pequena, mas pode mudar o custo da viagem e merece atenção antes de pegar a estrada
Aprenda truques práticos de condução e dicas mecânicas essenciais para reduzir o consumo do seu carro e garantir um alívio financeiro na rotina
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O custo de abastecer o carro é uma preocupação constante para os motoristas brasileiros, especialmente diante das perspectivas de novos reajustes nos combustíveis. Segundo a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes (Fecombustíveis), os estados aprovaram uma atualização do ICMS que entrará em vigor em 1º de fevereiro de 2027. A medida prevê aumento de 4,5% na tributação da gasolina e de 11,1% na do diesel, o que pode pressionar os preços nos postos.
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Entre as medidas que fazem diferença no orçamento está a maneira de conduzir o veículo. Embora pareça pequena, a variação de velocidade entre 110 km/h e 120 km/h pode alterar o consumo de combustível ao longo de uma viagem. Manter atenção ao ritmo do carro, evitar acelerações desnecessárias e buscar uma condução mais constante são atitudes que ajudam a reduzir os gastos na estrada.
Impacto do estilo de condução
Manter velocidade constante e uniforme durante as viagens figura entre os conselhos para economizar. Evitar alterações bruscas no ritmo da marcha representa uma medida simples, mas que oferece alívio financeiro relevante a longo prazo.
Avisos mecânicos sobre os componentes
Além da condução, peças mecânicas afetam os custos operacionais. O mecânico Juan José Ebenezer detalhou ao "El Confidencial": "quando você leva um filtro de ar sujo, o carro vai gastar mais combustível".
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Outros componentes do motor exigem observação regular por parte dos motoristas. Em declaração ao veículo "P. M.", o mecânico Miquel Turbo explicou: "as bombas de água não costumam durar o mesmo que as novas correias de distribuição".