Banco Central revela que cerca de R$ 6 bilhões estão esquecidos em bancos, e 24,6 milhões de pessoas têm direito a resgatar parte de R$ 4,4 bilhões

O volume de recursos deixados para trás no sistema financeiro nacional chegou à marca de aproximadamente R$ 6 bilhões em setembro. O balanço foi divulgado pelo Banco Central nesta terça-feira (10/11) e indica um avanço em relação ao apurado em agosto, quando o montante somava R$ 5,8 bilhões.

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Desse total ainda retido nas instituições, R$ 4,4 bilhões pertencem a 24,6 milhões de cidadãos. Outros R$ 1,6 bilhão aguardam o recolhimento por parte de 2,2 milhões de empresas que possuem valores a receber.

Valores já devolvidos aos correntistas

De acordo com os dados apresentados pela autoridade monetária, as quantias recuperadas somaram R$ 16,7 bilhões até o mês de setembro. As pessoas físicas retiraram R$ 12,3 bilhões desse montante total, enquanto o segmento corporativo foi responsável pelo resgate de R$ 4,4 bilhões.

A grande maioria das quantias esquecidas envolve cifras modestas no sistema bancário: 69,51% dos saldos registrados não passam de R$ 10. Em contrapartida, quantias superiores a R$ 1 mil representam apenas 2,25% de todos os casos computados.

Os bancos tradicionais reúnem a maior fatia de todos esses recursos esquecidos. O montante restante está distribuído entre administradoras de consórcios, cooperativas e instituições de pagamento.

Etapas para fazer o resgate

O processo de verificação e retirada pelo Sistema de Valores a Receber segue etapas específicas dentro da plataforma oficial:

acesso à plataforma: acessar a página do serviço no período indicado na consulta inicial ou recorrer ao período de repescagem

identificação da conta: entrar com as credenciais da conta gov.br nos níveis prata ou ouro, elevando a segurança se o perfil for bronze

termos do serviço: ler o regulamento apresentado e confirmar a concordância com o documento de responsabilidade

consulta detalhada: verificar os valores disponíveis, a entidade responsável pelo repasse e a origem da quantia

solicitação do pedido: selecionar a devolução via Pix em prazo de até 12 dias úteis ou a opção direta pela instituição financeira caso não utilize Pix Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Banco Central disponibiliza ainda a alternativa de autorizar o resgate automático desses saldos, modalidade implementada no sistema em 27 de maio de 2025.