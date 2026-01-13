Valores esquecidos em bancos ultrapassam R$ 10 bilhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O saldo de dinheiro esquecido em bancos e instituições financeiras voltou a subir e ultrapassou a marca de R$ 10 bilhões, segundo dados atualizados do SVR (Sistema de Valores a Receber), divulgados pelo Banco Central nesta terça-feira (13).



Ao todo, R$ 10,02 bilhões ainda podem ser sacados por 49,3 milhões de pessoas físicas e 5 milhões de empresas. O número de beneficiários também voltou a crescer em relação ao mês anterior, quando 48,7 milhões de brasileiros e 4,9 milhões de pessoas jurídicas tinham R$ 9,9 bilhões de valores a receber.



A consulta é gratuita e deve ser feita exclusivamente pelo site do SVR. Para saber se tem direito a algum valor, é necessário informar CPF ou CNPJ e, caso haja saldo disponível, acessar o sistema com uma conta Gov.br de nível prata ou ouro.



Do montante disponível, R$ 7,8 bilhões pertencem a pessoas físicas e R$ 2,2 bilhões a pessoas jurídicas. Desde o início do programa, o Banco Central já devolveu R$ 12,9 bilhões a clientes e empresas que tinham recursos parados no sistema financeiro.



Apesar do montante elevado, a maioria dos beneficiários tem direito a quantias pequenas. Cerca de 65% podem sacar até R$ 10, enquanto pouco menos de 2% têm valores acima de R$ 1.000.



A maior parte dos valores esquecidos continua concentrada nos bancos, que reúnem cerca de R$ 6 bilhões ainda não resgatados. Também há recursos em administradoras de consórcio (R$ 2,5 bilhões), cooperativas de crédito (R$ 878,5 milhões), instituições de pagamento (350,1 milhões), financeiras (R$ 203,7 milhões) e corretoras (R$ 8,2 milhões).



Pessoas físicas que usam a chave Pix com número de CPF podem ativar o resgate automático, disponível desde o ano passado. Nessa modalidade, o dinheiro é depositado diretamente pela instituição onde o valor estava esquecido -o BC não envia aviso quando a transferência ocorre. Empresas, contas conjuntas e instituições financeiras que ainda não aderiram à devolução via Pix continuam exigindo solicitação manual.

O QUE É O SVR?



Criado pelo Banco Central, o SVR devolve dinheiro parado em instituições financeiras por motivos como tarifas cobradas indevidamente, contas encerradas com saldo e reembolsos não creditados.



COMO CONSULTAR OS VALORES ESQUECIDOS?



Vá ao site do Banco Central



Clique em "Consulte valores a receber" ou "Acesse o Sistema de Valores a Receber"



Preencha os campos com o seu CPF ou CNPJ, como data de nascimento ou abertura da empresa transcreva os caracteres e clique em "Consultar"



Caso haja valores a receber, clique em "Acessar o SVR"



Faça login com a sua conta Gov.br, é preciso ser nível prata ou ouro para acessar



Acesse "Meus Valores a Receber"



Leia e aceite o Termo de Ciência



Ao solicitar o valor, o sistema vai informar orientações de transferência



QUEM PODE TER DINHEIRO ESQUECIDO?



Qualquer pessoa física ou jurídica que teve relacionamento com bancos ou financeiras em algum momento poderá ter direito aos valores a receber.



O dinheiro a ser devolvido pelas instituições é referente a:



Contas corrente ou poupança encerradas com saldo disponível



Cotas de capital e rateio de sobras líquidas de ex-participantes de cooperativas de crédito



Recursos não procurados de grupos de consórcio encerrados



Tarifas cobradas indevidamente



Parcelas ou despesas de operações de crédito cobradas



Contas de pagamento pré ou pós-paga encerradas com saldo disponível



Contas de registro mantidas por corretoras e distribuidoras encerradas com saldo disponível



Outros recursos disponíveis nas instituições para devolução



COMO CONSULTAR VALORES DE PESSOAS FALECIDAS?



É necessário que um herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal faça a consulta e preencha um termo de responsabilidade. Após esse processo, é preciso entrar em contato com as instituições que possuem os valores e verificar como prosseguir.



Depois disso, os passos para a consulta são os mesmos. Mas é necessário entrar com a conta gov.br do herdeiro ou sucessor e fornecer o número do CPF e a data de nascimento da pessoa que faleceu.



COMO POSSO ATIVAR A SOLICITAÇÃO AUTOMÁTICA DE RESGATE DE VALORES?

Acesse o site do SVR

