Caneta emagrecedora no SUS: entenda como o preço pode cair na farmácia
A compra em larga escala pelo governo força a negociação de valores; saiba como a medida pode impactar diretamente o preço para todos os consumidores
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A inclusão das canetas emagrecedoras no Sistema Único de Saúde (SUS) já é uma realidade. Em setembro de 2026, o governo federal confirmou oficialmente a distribuição gratuita desses medicamentos. A medida não apenas amplia o acesso ao tratamento contra a obesidade, como já começou a provocar uma queda significativa nos preços para todos os consumidores, inclusive nas farmácias particulares.
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A decisão foi tomada após a finalização do protocolo clínico e os resultados de um estudo piloto, o Real-Bari, realizado com 250 pacientes do Hospital Conceição, em Porto Alegre. Com a incorporação efetivada, o governo federal comprará os medicamentos em larga escala diretamente dos fabricantes, usando seu poder de compra para garantir custos menores.
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Como os preços já diminuíram?
O impacto nos valores já é visível. Medicamentos com o princípio ativo semaglutida, que antes custavam entre R$ 1.700 e R$ 2.000 por mês, hoje são encontrados por valores entre R$ 300 e R$ 400 nas farmácias, segundo o Ministério da Saúde. Essa redução se deve a dois fatores principais: a expiração da patente da semaglutida em março de 2026, que permitiu o registro de 14 produtos genéricos e similares no Brasil, e a negociação governamental para a compra em grande volume. Ao se tornar o maior comprador do país, o governo estabelece um novo patamar de preço de referência, forçando todo o mercado a se tornar mais competitivo.
Quem terá direito e quais os critérios?
A distribuição pelo SUS seguirá critérios rigorosos definidos pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec). A recomendação é que o medicamento seja destinado a pessoas com Índice de Massa Corporal (IMC) acima de 30 kg/m², o que configura obesidade, com foco em pacientes na fila da cirurgia bariátrica ou com comorbidades cardíacas associadas. Segundo o ministro Alexandre Padilha, a distribuição será responsável e baseada no protocolo clínico, reforçando que se trata de um tratamento para uma doença e "não de um milagre estético".
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Com a decisão tomada, o foco agora é a implementação da logística de distribuição. O governo também estuda viabilizar a produção nacional do fármaco, após um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a importância da fabricação local. A medida representa um avanço importante no tratamento da obesidade como uma questão de saúde pública, tornando o tratamento financeiramente acessível para milhões de brasileiros.