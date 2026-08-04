A fortuna de Larry Ellison: de onde vem o dinheiro do gênio da Oracle

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Larry Ellison, cofundador da Oracle, é uma das pessoas mais ricas do mundo, com um patrimônio estimado em mais de US$ 200 bilhões em 2026, conforme rankings da Forbes e Bloomberg. Sua posição entre os mais ricos do planeta oscila frequentemente entre o 2º e o 6º lugar, refletindo a volatilidade das ações da Oracle.

As movimentações de Larry Ellison no mercado de ações e sua posição entre os executivos mais bem pagos do planeta mantêm o interesse do público sobre as origens e a gestão de sua riqueza. Sua trajetória é marcada por decisões estratégicas que vão muito além da empresa que o tornou bilionário.

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Qual a principal fonte da fortuna de Larry Ellison?

A principal fonte da riqueza de Larry Ellison é sua participação acionária na Oracle Corporation, empresa de tecnologia que ele cofundou em 1977. Ele detém uma fatia de aproximadamente 40% das ações da companhia, cujo valor de mercado impulsiona a maior parte de seu patrimônio bilionário.

Ellison atuou como CEO da Oracle de 1977 a 2014 (37 anos), transformando-a em uma potência global em software de banco de dados e soluções em nuvem. Atualmente, ele ocupa os cargos de Presidente Executivo do Conselho (Executive Chairman) e Diretor de Tecnologia (CTO), mantendo uma influência direta nos rumos da empresa.

Quais são os outros investimentos de Larry Ellison?

Além de sua participação na Oracle, o bilionário construiu um portfólio de investimentos que se estende por diferentes setores. Conheça os principais ativos que compõem sua fortuna:

Mercado imobiliário de luxo: Ellison é conhecido por seu impressionante portfólio de imóveis de alto padrão, avaliado em cerca de US$ 1,75 bilhão a US$ 2 bilhões. Ele possui mansões em locais como Malibu, Califórnia, Lake Tahoe e Palm Beach, na Flórida (onde comprou uma propriedade por US$ 173 milhões em 2022), com imóveis frequentemente avaliados em dezenas ou centenas de milhões de dólares.

A ilha de Lanai: Em 2012, ele comprou 98% de Lanai, uma das ilhas do Havaí. Desde então, o bilionário tem investido para transformar o local em um destino focado em sustentabilidade e bem-estar, com hotéis de luxo e projetos de energia renovável.

Ações da Tesla: O executivo também possui uma participação relevante na Tesla, empresa de veículos elétricos liderada por Elon Musk. Ellison integrou o conselho da companhia entre 2018 e 2022, reforçando seus laços com o setor de tecnologia para além do software.

Quem é Larry Ellison?

Lawrence Joseph Ellison, nascido em Nova York em 1944, fundou a Software Development Laboratories (SDL) em 1977, junto com seus sócios Bob Miner e Ed Oates. A empresa foi posteriormente rebatizada como Oracle e cresceu exponencialmente, tornando-se uma das maiores companhias de tecnologia do mundo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.