Calendário de pagamentos do INSS: confira as datas de agosto de 2026
Veja as datas de pagamento de aposentadorias, pensões e outros auxílios do INSS para agosto de 2026 e saiba como consultar seu benefício.
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Os pagamentos de julho do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estão em fase final, e os segurados já podem se programar para o próximo mês. O calendário de agosto de 2026 já foi divulgado, para o planejamento financeiro de milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios em todo o Brasil, saber as datas é essencial.
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Os depósitos seguem uma ordem organizada pela Previdência Social para evitar sobrecargas no sistema bancário, com base no valor do benefício e no penúltimo dígito do Número de Benefício (NB).
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Como funciona o calendário de pagamentos do INSS?
O cronograma de pagamentos é dividido em dois grupos. Primeiro, recebem os beneficiários com renda de até um salário mínimo (R$ 1.621,00 em 2026), seguidos por aqueles com rendimentos superiores ao piso nacional. A data do depósito é definida pelo penúltimo dígito do Número de Benefício (NB), desconsiderando o dígito verificador final.
Como saber o número do seu benefício?
Para saber a data do seu pagamento, observe o número de seu benefício, que possui 10 dígitos no formato XXX.XXX.XXX-X. O dígito que vale para o calendário é o penúltimo, destacado no exemplo.
Datas para quem recebe até um salário mínimo em agosto
Os segurados que recebem um benefício no valor de até R$ 1.621,00 terão seus pagamentos liberados nos últimos cinco dias úteis de agosto e nos cinco primeiros dias úteis de setembro. Confira as datas de acordo com o penúltimo dígito do NB:
Final 1: 25 de agosto
Final 2: 26 de agosto
Final 3: 27 de agosto
Final 4: 28 de agosto
Final 5: 31 de agosto
Final 6: 1 de setembro
Final 7: 2 de setembro
Final 8: 3 de setembro
Final 9: 4 de setembro
Final 0: 8 de setembro
Datas para quem recebe acima de um salário mínimo em agosto
Para os beneficiários com renda mensal acima do piso nacional, os depósitos referentes a agosto são realizados nos cinco primeiros dias úteis de setembro. Neste caso, os pagamentos são agrupados, com dois finais de NB por dia:
Finais 1 e 6: 1 de setembro
Finais 2 e 7: 2 de setembro
Finais 3 e 8: 3 de setembro
Finais 4 e 9: 4 de setembro
Finais 5 e 0: 8 de setembro
Como consultar o extrato de pagamento do INSS
Os segurados podem verificar os detalhes do pagamento, como valores e datas, de maneira rápida e segura. A consulta pode ser feita pelo site ou aplicativo "Meu INSS", disponível para Android e iOS, e também pela central de atendimento telefônico.
Acesse o aplicativo ou site "Meu INSS".
Faça login com sua conta Gov.br, utilizando CPF e senha.
No menu principal, procure pela opção "Extrato de Pagamento".
Selecione o período desejado para visualizar todas as informações.
Outra alternativa é ligar para a Central 135. O atendimento eletrônico funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Para falar com um atendente, o horário é de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.