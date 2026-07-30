Calendário de pagamentos do INSS: confira as datas de agosto de 2026

Os pagamentos de julho do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estão em fase final, e os segurados já podem se programar para o próximo mês. O calendário de agosto de 2026 já foi divulgado, para o planejamento financeiro de milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios em todo o Brasil, saber as datas é essencial.

Os depósitos seguem uma ordem organizada pela Previdência Social para evitar sobrecargas no sistema bancário, com base no valor do benefício e no penúltimo dígito do Número de Benefício (NB).

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Como funciona o calendário de pagamentos do INSS?

O cronograma de pagamentos é dividido em dois grupos. Primeiro, recebem os beneficiários com renda de até um salário mínimo (R$ 1.621,00 em 2026), seguidos por aqueles com rendimentos superiores ao piso nacional. A data do depósito é definida pelo penúltimo dígito do Número de Benefício (NB), desconsiderando o dígito verificador final.

Como saber o número do seu benefício?

Para saber a data do seu pagamento, observe o número de seu benefício, que possui 10 dígitos no formato XXX.XXX.XXX-X. O dígito que vale para o calendário é o penúltimo, destacado no exemplo.

Datas para quem recebe até um salário mínimo em agosto

Os segurados que recebem um benefício no valor de até R$ 1.621,00 terão seus pagamentos liberados nos últimos cinco dias úteis de agosto e nos cinco primeiros dias úteis de setembro. Confira as datas de acordo com o penúltimo dígito do NB:

Final 1: 25 de agosto

Final 2: 26 de agosto

Final 3: 27 de agosto

Final 4: 28 de agosto

Final 5: 31 de agosto

Final 6: 1 de setembro

Final 7: 2 de setembro

Final 8: 3 de setembro

Final 9: 4 de setembro

Final 0: 8 de setembro

Datas para quem recebe acima de um salário mínimo em agosto

Para os beneficiários com renda mensal acima do piso nacional, os depósitos referentes a agosto são realizados nos cinco primeiros dias úteis de setembro. Neste caso, os pagamentos são agrupados, com dois finais de NB por dia:

Finais 1 e 6: 1 de setembro

Finais 2 e 7: 2 de setembro

Finais 3 e 8: 3 de setembro

Finais 4 e 9: 4 de setembro

Finais 5 e 0: 8 de setembro

Como consultar o extrato de pagamento do INSS

Os segurados podem verificar os detalhes do pagamento, como valores e datas, de maneira rápida e segura. A consulta pode ser feita pelo site ou aplicativo "Meu INSS", disponível para Android e iOS, e também pela central de atendimento telefônico.

Acesse o aplicativo ou site "Meu INSS". Faça login com sua conta Gov.br, utilizando CPF e senha. No menu principal, procure pela opção "Extrato de Pagamento". Selecione o período desejado para visualizar todas as informações.

Outra alternativa é ligar para a Central 135. O atendimento eletrônico funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Para falar com um atendente, o horário é de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.