INSS: veja o calendário de pagamento para aposentados em 2026

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou oficialmente o calendário de pagamentos para aposentados, pensionistas e outros beneficiários para o ano de 2026. O cronograma, definido em dezembro de 2025, é uma ferramenta essencial para o planejamento financeiro de milhões de brasileiros, organizando os depósitos conforme o valor do benefício e o número final de identificação, sem considerar o dígito verificador.

As datas são divididas em dois grupos: um para quem recebe um benefício de até um salário mínimo e outro para quem tem renda mensal acima do piso nacional. Essa separação garante um fluxo de pagamento mais organizado ao longo do mês. Para saber o dia exato do recebimento, basta verificar o número final do cartão de benefício, desconsiderando o último dígito verificador, que aparece depois do traço.

Pagamentos de até um salário mínimo

Para os segurados que recebem até um salário mínimo, os pagamentos seguem uma ordem baseada no número final do benefício, do 1 ao 0. Para a competência de janeiro de 2026, por exemplo, os depósitos começam em 26 de janeiro e seguem até 6 de fevereiro.

Confira as datas de pagamento para o benefício de janeiro de 2026:

Final 1: 26 de janeiro

Final 2: 27 de janeiro

Final 3: 28 de janeiro

Final 4: 29 de janeiro

Final 5: 30 de janeiro

Final 6: 2 de fevereiro

Final 7: 3 de fevereiro

Final 8: 4 de fevereiro

Final 9: 5 de fevereiro

Final 0: 6 de fevereiro

Pagamentos acima de um salário mínimo

Já para quem recebe um benefício com valor acima do piso nacional, os pagamentos começam sempre nos primeiros cinco dias úteis do mês seguinte ao da competência. Nesse caso, o INSS agrupa os depósitos, liberando o dinheiro para dois finais de benefício por dia.

Veja como fica o pagamento do benefício de janeiro de 2026, que será depositado em fevereiro:

Finais 1 e 6: 2 de fevereiro

Finais 2 e 7: 3 de fevereiro

Finais 3 e 8: 4 de fevereiro

Finais 4 e 9: 5 de fevereiro

Finais 5 e 0: 6 de fevereiro

