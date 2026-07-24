7 hábitos que podem levar você ao superendividamento sem perceber

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Em um cenário como o de 2026, quando o Brasil atingiu um recorde histórico com 80,9% das famílias endividadas em abril, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), muitos se veem em uma situação de superendividamento não por grandes extravagâncias, mas por uma série de pequenos hábitos diários que, somados, criam um rombo no orçamento. Identificar essas armadilhas é o primeiro passo para retomar o controle financeiro.

Esses gastos, muitas vezes automáticos, passam despercebidos até que a conta bancária chegue ao limite. A boa notícia é que, com atenção e disciplina, é possível reverter esse quadro e melhorar a sua saúde financeira de forma significativa.

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O que é superendividamento?

O superendividamento ocorre quando o total das dívidas de uma pessoa ultrapassa sua capacidade de pagá-las sem comprometer o mínimo necessário para sua sobrevivência, como moradia e alimentação. Esse conceito é formalmente reconhecido pela Lei nº 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, que busca proteger o consumidor e oferecer caminhos para a renegociação dos débitos.

Sete hábitos que comprometem a saúde financeira

Pequenas atitudes no dia a dia podem parecer inofensivas, mas o acúmulo delas é um dos principais caminhos para o descontrole financeiro. Reconhecer esses padrões é fundamental para evitar o endividamento excessivo. Confira os sete principais:

Pequenos gastos diários sem controle

O cafezinho depois do almoço, o lanche da tarde ou a água comprada na rua parecem valores insignificantes. No entanto, quando somados ao final do mês, esses pequenos custos podem representar uma fatia considerável do seu orçamento, comprometendo a capacidade de poupar ou quitar outras contas. Uso excessivo de aplicativos de entrega e transporte

A conveniência dos aplicativos de comida e transporte tem um preço. A facilidade de pedir com um clique e a ausência do pagamento com dinheiro físico fazem com que muitas pessoas percam a noção de quanto estão gastando, transformando um conforto esporádico em um grande vilão financeiro. Acumular parcelamentos "que cabem no bolso"

Comprar tudo em muitas parcelas cria a falsa sensação de poder de compra. O perigo é que cada nova prestação compromete uma parte da sua renda futura, especialmente no cartão de crédito, apontado como o principal tipo de dívida das famílias brasileiras. A soma de várias parcelas pequenas pode rapidamente se tornar uma dívida grande e difícil de administrar. Utilizar o limite do cheque especial como parte do salário

Encarar o limite do cheque especial como uma extensão da sua renda é um dos erros mais graves para as finanças. Os juros dessa modalidade de crédito estão entre os mais altos do mercado, e o uso contínuo pode criar uma dívida que cresce de forma exponencial. Ignorar a necessidade de um planejamento financeiro

Não saber exatamente para onde seu dinheiro vai todo mês é a receita para o desastre. Sem um orçamento ou um controle de despesas, fica impossível identificar onde é possível cortar gastos, definir metas financeiras ou se preparar para imprevistos. Manter assinaturas e serviços não utilizados

Plataformas de streaming, academias, clubes de assinatura e outros serviços com cobrança recorrente podem drenar seu dinheiro silenciosamente. É comum assinar um serviço e esquecer de cancelar, pagando por meses por algo que você nem sequer usa mais. Fazer compras por impulso para aliviar o estresse

Usar as compras como uma válvula de escape para emoções negativas, como ansiedade ou tristeza, é um hábito perigoso. Essas decisões, tomadas por impulso, geralmente levam a gastos com itens desnecessários e geram arrependimento e mais dívidas no futuro.

Se você se identifica com alguns desses hábitos, saiba que existem caminhos para reorganizar a vida financeira. A própria Lei do Superendividamento (Lei 14.181/2021) facilita a renegociação de dívidas em bloco. Buscar orientação em órgãos de defesa do consumidor e planejar um orçamento detalhado são passos fundamentais para sair do vermelho e construir um futuro mais seguro.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.