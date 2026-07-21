LDO, LOA e PPA: entenda a sopa de letrinhas do orçamento federal

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A gestão do dinheiro público no Brasil passa por um ciclo de planejamento complexo, definido por três siglas que aparecem com frequência no noticiário: PPA, LDO e LOA. Elaboradas pelo Poder Executivo, por meio do Ministério do Planejamento e Orçamento, essas leis determinam desde as grandes prioridades do país para os próximos anos até o valor exato destinado a cada política pública no ano seguinte.

O que é o PPA?

O Plano Plurianual (PPA) é o planejamento de longo prazo do governo federal. Com validade de quatro anos, ele estabelece as grandes metas, diretrizes e programas para áreas como saúde, educação e infraestrutura, funcionando como um mapa estratégico para as ações do Executivo.

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Por ser um plano de médio prazo, o PPA sempre começa no segundo ano de um mandato presidencial e termina no primeiro ano do mandato seguinte. Essa regra busca garantir a continuidade dos projetos e políticas de estado, independentemente das trocas de governo. Ele é o ponto de partida para todo o planejamento orçamentário.

Qual a função da LDO?

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) funciona como a principal ponte entre o plano estratégico do PPA e o orçamento anual. Ela é elaborada anualmente e define as regras e metas prioritárias para a elaboração do orçamento do ano seguinte, incluindo a meta de resultado fiscal, que indica se o governo espera ter superávit, déficit ou equilíbrio nas contas públicas.

É na LDO que o governo estabelece, por exemplo, como serão feitos os pagamentos de despesas obrigatórias e quais serão as prioridades para os investimentos. A aprovação da LDO é um requisito constitucional para que o Congresso Nacional possa entrar em recesso parlamentar no meio do ano.

E a LOA, o que significa?

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o orçamento propriamente dito. É nela que o governo detalha todas as receitas que espera arrecadar e fixa todas as despesas que poderá realizar no ano seguinte. Esse documento transforma em números o que foi planejado no PPA e orientado pela LDO.

A LOA estima a arrecadação com impostos e outras fontes e autoriza os gastos em áreas específicas, como salários de servidores, investimentos em obras e verbas para programas sociais. É a peça mais concreta do ciclo orçamentário, pois autoriza a execução financeira do governo. Vale notar que os valores previstos na LOA podem ser alterados ao longo do ano por meio de créditos adicionais, aprovados pelo Congresso para atender a despesas imprevistas ou urgentes.

Quais os prazos de cada lei?

A Constituição Federal estabelece prazos rígidos para que o Poder Executivo envie os projetos ao Congresso Nacional e para que os parlamentares os aprovem:

PPA: O projeto deve ser enviado até 31 de agosto do primeiro ano de mandato presidencial e devolvido para sanção até o fim da sessão legislativa (22 de dezembro).

LDO: Deve ser enviada até 15 de abril de cada ano e aprovada pelo Congresso até 17 de julho.

LOA: O projeto precisa ser enviado até 31 de agosto e devolvido para sanção até 22 de dezembro.

Como PPA, LDO e LOA se relacionam?

As três leis funcionam de forma integrada e hierárquica para garantir que o uso do dinheiro público seja planejado e transparente. Para ilustrar: se o PPA estabelece a "melhoria da infraestrutura de transportes" como um objetivo estratégico, a LDO de um determinado ano pode definir como meta a pavimentação de 500 km de rodovias. Por fim, a LOA daquele ano irá detalhar os recursos, autorizando, por exemplo, R$ 2 bilhões para o Ministério dos Transportes executar essas obras.

A relação entre elas pode ser resumida da seguinte forma:

PPA: aponta a visão estratégica e os grandes programas para um período de quatro anos.

LDO: estabelece as regras e metas anuais para que o orçamento cumpra os objetivos do PPA.

LOA: detalha a previsão de arrecadação e autoriza os gastos para o ano, materializando o que foi definido pela LDO. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.