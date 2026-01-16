Em busca da reeleição, Lula amplia orçamento da segurança

Em ano eleitoral, a Lei Orçamentária Anual (LOA), sancionada por Lula nessa quinta-feira, indicou prioridade do governo Lula à segurança, principal preocupação da população apontada em pesquisas de opinião pública. A LOA prevê R$ 26,4 bilhões ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, maior orçamento da pasta desde o início do atual mandato.

O valor representa um aumento nominal de cerca de 30% em relação a 2023, primeiro ano do governo Lula, quando a área contava com R$ 20,1 bilhões. Em 2024, o orçamento subiu para R$ 21,9 bilhões, e, em 2025, chegou a R$ 22,8 bilhões. No mesmo período, a inflação incorporada às leis orçamentárias somou aproximadamente 14,5%.

Elaborada com base no IPCA de 2025, a LOA de 2026 projetou um aumento nominal de 15,4% no orçamento da segurança em relação a 2025, bem acima dos 4,26% de inflação incorporados à lei orçamentária.

Embora tenha à disposição seu maior orçamento no governo Lula 3, a Justiça e Segurança Pública é superada por muito por pastas como Desenvolvimento Social (R$ 302 bilhões), Saúde (R$ 270 bilhões) e Educação (R$ 233 bilhões).