Minha Casa, Minha Vida 2026: novas regras, faixas de renda e como se inscrever

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

O governo federal atualizou as regras do Minha Casa, Minha Vida, o principal programa habitacional do país. As mudanças, que passaram a valer em abril de 2026 com a Portaria MCID nº 333, reajustaram as faixas de renda e os valores máximos dos imóveis financiados. Entender os novos detalhes é fundamental para garantir a participação.

O que é o programa Minha Casa, Minha Vida?

O Minha Casa, Minha Vida é uma iniciativa do governo que oferece condições atrativas para o financiamento de moradias em áreas urbanas e rurais. O programa funciona por meio de subsídios e taxas de juros reduzidas, facilitando a compra de imóveis populares.

Leia Mais

Quais são as novas faixas de renda?

Com as atualizações de 2026, o programa passou a ter quatro faixas de renda para áreas urbanas e três para áreas rurais, baseadas na renda bruta familiar. Confira os limites para áreas urbanas:

Faixas para áreas urbanas (renda mensal)

Faixa 1: Renda de até R$ 3.200.

Faixa 2: Renda entre R$ 3.200,01 e R$ 5.000.

Faixa 3: Renda entre R$ 5.000,01 e R$ 9.600.

Faixa 4 (Classe Média): Renda entre R$ 9.600,01 e R$ 13.000.

Para as famílias em áreas rurais, o programa também possui faixas específicas baseadas na renda anual. É recomendado consultar a Caixa Econômica Federal ou a entidade organizadora local para verificar os limites atualizados.

Qual o valor máximo do imóvel financiado?

Os limites de valor dos imóveis que podem ser financiados também foram reajustados e variam conforme a faixa de renda e a localidade:

Faixas 1 e 2 : imóveis entre R$ 210 mil e R$ 275 mil, com o teto variando conforme o porte do município.

Faixa 3: imóveis novos de até R$ 400 mil.

Faixa 4: imóveis de até R$ 600 mil.

Quem pode se inscrever no Minha Casa, Minha Vida?

Para participar do programa, as famílias precisam atender a alguns requisitos básicos estabelecidos pelo governo. As principais regras de elegibilidade são:

Não possuir imóvel residencial em seu nome.

Não ter sido beneficiado por outro programa habitacional do governo anteriormente.

Estar dentro dos limites de renda estabelecidos para cada faixa.

Não ter restrições de crédito em órgãos como Serasa ou SPC, especialmente para as Faixas 2, 3 e 4.

Como fazer a inscrição no programa?

O processo de inscrição no programa varia conforme a faixa de renda da família:

Faixa 1: A inscrição deve ser feita no plano de moradias do governo, diretamente na prefeitura da sua cidade ou em uma entidade organizadora. Após o cadastro, a família deve aguardar ser contemplada em um sorteio.

Faixas 2, 3 e 4: A contratação é feita diretamente com a Caixa Econômica Federal. O interessado pode escolher um imóvel que se enquadre nas regras do programa e fazer uma simulação de financiamento em uma agência da Caixa ou correspondente Caixa Aqui para iniciar o processo. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.