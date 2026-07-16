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MINHA CASA, MINHA VIDA

Minha Casa, Minha Vida 2026: novas regras, faixas de renda e como se inscrever

Faixas de renda e valores de imóveis foram atualizados em abril de 2026; confira o passo a passo para o cadastro e os novos requisitos para participar

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
16/07/2026 14:48

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Minha Casa, Minha Vida 2026: novas regras, faixas de renda e como se inscrever
Novas moradias evidenciam a expansão habitacional impulsionada pelas regras atualizadas do programa Minha Casa, Minha Vida crédito: Alf Ribeiro/Folhapress

O governo federal atualizou as regras do Minha Casa, Minha Vida, o principal programa habitacional do país. As mudanças, que passaram a valer em abril de 2026 com a Portaria MCID nº 333, reajustaram as faixas de renda e os valores máximos dos imóveis financiados. Entender os novos detalhes é fundamental para garantir a participação.

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O que é o programa Minha Casa, Minha Vida?

O Minha Casa, Minha Vida é uma iniciativa do governo que oferece condições atrativas para o financiamento de moradias em áreas urbanas e rurais. O programa funciona por meio de subsídios e taxas de juros reduzidas, facilitando a compra de imóveis populares.

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Quais são as novas faixas de renda?

Com as atualizações de 2026, o programa passou a ter quatro faixas de renda para áreas urbanas e três para áreas rurais, baseadas na renda bruta familiar. Confira os limites para áreas urbanas:

Faixas para áreas urbanas (renda mensal)

  • Faixa 1: Renda de até R$ 3.200.

  • Faixa 2: Renda entre R$ 3.200,01 e R$ 5.000.

  • Faixa 3: Renda entre R$ 5.000,01 e R$ 9.600.

  • Faixa 4 (Classe Média): Renda entre R$ 9.600,01 e R$ 13.000.

Para as famílias em áreas rurais, o programa também possui faixas específicas baseadas na renda anual. É recomendado consultar a Caixa Econômica Federal ou a entidade organizadora local para verificar os limites atualizados.

Qual o valor máximo do imóvel financiado?

Os limites de valor dos imóveis que podem ser financiados também foram reajustados e variam conforme a faixa de renda e a localidade:

  • Faixas 1 e 2: imóveis entre R$ 210 mil e R$ 275 mil, com o teto variando conforme o porte do município.

  • Faixa 3: imóveis novos de até R$ 400 mil.

  • Faixa 4: imóveis de até R$ 600 mil.

Quem pode se inscrever no Minha Casa, Minha Vida?

Para participar do programa, as famílias precisam atender a alguns requisitos básicos estabelecidos pelo governo. As principais regras de elegibilidade são:

  • Não possuir imóvel residencial em seu nome.

  • Não ter sido beneficiado por outro programa habitacional do governo anteriormente.

  • Estar dentro dos limites de renda estabelecidos para cada faixa.

  • Não ter restrições de crédito em órgãos como Serasa ou SPC, especialmente para as Faixas 2, 3 e 4.

Como fazer a inscrição no programa?

O processo de inscrição no programa varia conforme a faixa de renda da família:

  • Faixa 1: A inscrição deve ser feita no plano de moradias do governo, diretamente na prefeitura da sua cidade ou em uma entidade organizadora. Após o cadastro, a família deve aguardar ser contemplada em um sorteio.

  • Faixas 2, 3 e 4: A contratação é feita diretamente com a Caixa Econômica Federal. O interessado pode escolher um imóvel que se enquadre nas regras do programa e fazer uma simulação de financiamento em uma agência da Caixa ou correspondente Caixa Aqui para iniciar o processo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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