Por que o Pix brasileiro incomoda tanto outros países?

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira (15) uma nova sobretaxa de 25% sobre produtos brasileiros, e um dos motivos citados para a medida causou surpresa: o Pix. A menção direta ao sistema de pagamentos instantâneos do Brasil como um fator de tensão comercial acendeu um intenso debate sobre a competitividade da tecnologia e seu impacto nas relações internacionais.

A decisão norte-americana, que afeta diretamente exportadores brasileiros, embora mais de 2.100 itens tenham sido isentos da medida, incluindo carne, café, laranja e componentes aeronáuticos, ocorre em um momento de ampla discussão sobre a soberania de sistemas financeiros digitais. A repercussão evidencia como uma inovação nacional pode se transformar em um ponto de atrito geopolítico.

Leia Mais

Por que o Pix brasileiro é considerado uma ameaça?

A investigação dos EUA que culminou na sobretaxa foi ampla, incluindo temas como etanol, tarifas preferenciais, propriedade intelectual e comércio digital. No entanto, o Pix se tornou o ponto mais controverso, visto por Washington como uma barreira competitiva. A percepção de que a tecnologia brasileira representa uma ameaça está ligada a três fatores principais:

Independência de sistemas internacionais: o Pix funciona à margem das grandes redes de cartões de crédito e débito, como Visa e Mastercard, que são majoritariamente empresas dos EUA. Isso significa que as taxas de transação, que antes eram destinadas a essas companhias, permanecem no Brasil, fortalecendo o sistema financeiro local.

Modelo de tecnologia pública: o sucesso de um sistema de pagamentos criado e operado por um banco central estatal serve de modelo para outras nações. Esse movimento representa uma concorrência direta ao modelo de negócios de big techs e fintechs privadas que buscam dominar o mercado global de pagamentos.

Soberania de dados: as informações das transações realizadas via Pix são controladas pelo Banco Central, garantindo a soberania de dados do Brasil. Em um cenário de crescente disputa por informações digitais, ter um sistema financeiro fechado é visto como uma barreira para empresas estrangeiras.

Qual o impacto da sobretaxa dos EUA no Brasil?

A sobretaxa de 25%, que entra em vigor em 22 de julho de 2026, é a consequência mais direta dessa tensão. A decisão foi tomada após o fracasso de pelo menos cinco rodadas de negociações bilaterais de alto nível realizadas desde 7 de maio de 2026, com a última reunião ocorrendo em 14 de julho, um dia antes do anúncio. A medida foi baseada em uma investigação sob a Seção 301 da Lei de Comércio dos EUA, iniciada em julho de 2025, que argumenta que o Pix cria um ecossistema fechado que dificulta a competição de empresas estrangeiras.

Apesar do alarme inicial, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços calcula que apenas 21% das exportações brasileiras para os EUA serão de fato afetadas, devido à extensa lista de isenções. Em resposta, o governo brasileiro já anunciou que aplicará contramedidas com base na Lei da Reciprocidade Econômica e que levará o caso à Organização Mundial do Comércio (OMC).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.