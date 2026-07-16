Onde vivem os bilionários? As cidades com mais super-ricos, segundo dados de 2025

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Segundo o relatório World's Wealthiest Cities 2025 da consultoria Henley & Partners, publicado em meados de 2025, Nova York, nos Estados Unidos, continua a ser o principal lar para os indivíduos mais ricos do mundo. A cidade lidera como o centro urbano com a maior concentração de milionários (cerca de 400.000), consolidando sua posição como epicentro financeiro global.

Logo atrás, a região da Baía de São Francisco, com aproximadamente 342.000 milionários e impulsionada pelo Vale do Silício, e Tóquio, no Japão, com 292.000, completam os três primeiros lugares, mostrando a força da tecnologia e das finanças na criação de grandes fortunas.

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Quais são as cidades com mais super-ricos?

O ranking das cidades mais ricas, com base nos dados de 2025, é definido pelo número de residentes com patrimônio líquido investível de US$ 1 milhão ou mais. A lista revela uma clara concentração de riqueza em centros financeiros e tecnológicos. Confira as dez primeiras:

Nova York (EUA): o maior centro financeiro do mundo, sede de duas das maiores bolsas de valores; Baía de São Francisco (EUA): inclui o Vale do Silício, berço das gigantes de tecnologia; Tóquio (Japão): um polo econômico consolidado na Ásia, com forte presença de grandes corporações; Singapura: conhecida como um hub de negócios e gestão de fortunas para o continente asiático; Los Angeles (EUA): destaque nas indústrias de entretenimento, mídia e tecnologia; Londres (Reino Unido): apesar de sua importância histórica, a cidade registrou uma queda no número de milionários na última década, caindo para a sexta posição; Paris (França): a cidade mais rica da Europa continental, com forte setor de luxo; Sydney (Austrália): centro econômico da Oceania, com um mercado imobiliário em alta; Hong Kong: importante centro financeiro e porta de entrada para investimentos na China; Pequim (China): a capital chinesa vem subindo no ranking com o crescimento de suas empresas de tecnologia.

Por que essas cidades atraem grandes fortunas?

A escolha dessas metrópoles por indivíduos de patrimônio elevado não é coincidência. Fatores como a presença de mercados financeiros robustos, ecossistemas de inovação tecnológica, segurança jurídica para investimentos e uma alta qualidade de vida são determinantes. Essas cidades oferecem acesso exclusivo a redes de contato, oportunidades de negócios e serviços de luxo.

Além disso, a estabilidade política e econômica funciona como um ímã para o capital. Cidades como Singapura possuem sistemas tributários favoráveis e regulamentações que facilitam a gestão de grandes patrimônios, tornando-as destinos preferenciais para quem busca proteger e multiplicar sua riqueza. A concentração de universidades de ponta e de mão de obra qualificada também contribui para a criação de um ambiente inovador e próspero.

Contexto e Tendências Atuais

É importante notar que estes dados refletem o cenário de meados de 2025. Em julho de 2026, relatórios sobre migração de riqueza já apontam um movimento crescente de super-ricos para novos polos, como Dubai. O ranking de 2026, quando divulgado, poderá refletir essas novas tendências globais.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.