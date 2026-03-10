Por que Singapura atrai tantos milionários do mundo?

Singapura consolidou sua posição como um dos principais destinos para milionários globalmente. Segundo o relatório “The World’s Wealthiest Cities Report 2024”, da Henley & Partners, a cidade-estado é a quarta mais rica do mundo, abrigando 244.800 milionários — um crescimento de 64% entre 2013 e 2023. A combinação de estabilidade política, baixos impostos e um ambiente de negócios favorável torna este polo asiático um ímã para grandes fortunas que buscam segurança para seu patrimônio e alta qualidade de vida.

Um dos principais atrativos é a segurança pública. Com taxas de criminalidade extremamente baixas e um sistema judicial eficiente, os residentes desfrutam de uma tranquilidade rara em grandes centros urbanos. Essa percepção de segurança se estende à proteção de ativos, com um ambiente regulatório robusto que garante a estabilidade financeira.

A estabilidade política do país é outro pilar fundamental. O governo adota políticas consistentes e de longo prazo, criando um cenário previsível para investidores e empresários. Diferente de outras nações, Singapura raramente enfrenta turbulências políticas que poderiam afetar o mercado ou o valor dos investimentos.

Benefícios fiscais que atraem fortunas

O sistema tributário é, sem dúvida, um dos maiores diferenciais. Singapura não cobra impostos sobre ganhos de capital, heranças ou doações. Isso significa que o patrimônio acumulado pode ser transferido para as próximas gerações sem perdas significativas para o governo, um fator decisivo para a preservação de grandes legados familiares.

Para os empresários, a alíquota do imposto de renda corporativo é competitiva em escala global. Além disso, a abertura de empresas e a gestão de escritórios familiares, conhecidos como family offices, são processos simplificados e incentivados pelo governo local. Essa estrutura facilita a administração de fortunas a partir do país.

A qualidade de vida complementa os atrativos financeiros, embora se reflita no alto custo. Pelo terceiro ano consecutivo, Singapura foi classificada como a cidade mais cara do mundo para pessoas de alta renda, segundo o banco Julius Baer. Ainda assim, o país oferece infraestrutura de ponta, com sistemas de transporte público eficientes, serviços de saúde de excelência e acesso a escolas internacionais de alto padrão. Apesar de ser uma metrópole densa, a cidade é conhecida por sua organização, limpeza e abundância de áreas verdes.

Sua localização estratégica no Sudeste Asiático também é um fator decisivo. O país funciona como um portão de entrada para os mercados emergentes da região, com um dos aeroportos mais conectados do mundo, facilitando viagens de negócios e lazer.

