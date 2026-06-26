AMIG propõe comitê latino para unificar regras da mineração no continente

A Associação Brasileira de Municípios Mineradores (Amig Brasil) aprovou, durante o 27º Congresso Mundial de Mineração (WMC 2026), nesta sexta-feira (26/6), em Lima, no Peru, uma proposta de criação de um comitê internacional entre países latino-americanos para discutir, revisar e unificar os marcos regulatórios da extração mineral no continente.

Segundo a Amig, a iniciativa foi apoiada pelo ministro de Energia e Minas do Peru, Waldir Eloy, e busca garantir que a América Latina atue de maneira coordenada diante da crescente demanda global por minerais estratégicos.

Durante sua participação, o presidente da Amig Brasil e prefeito de Itabira (região Central), Marco Antônio Lage (PSB), destacou que as pautas defendidas pela entidade no Brasil são compartilhadas por outros países latino-americanos. Ele afirmou que os problemas relacionados ao marco regulatório, à fiscalização e às questões ambientais e tributárias são gargalos comuns à Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Peru e Brasil — países que, segundo ele, possuem reservas estratégicas de minerais críticos.

Um dos principais pontos defendidos pelo presidente da Amig foi a necessidade de mudança no modelo econômico da mineração na América Latina. Segundo ele, países como o Brasil ainda operam majoritariamente como exportadores de commodities, sem capturar plenamente os benefícios da cadeia produtiva.

“O Brasil, por exemplo, é uma potência geológica, assim como o Peru, mas essa riqueza não se traduz em benefícios sociais proporcionais. Hoje, grande parte do beneficiamento ocorre fora do país — a China é um exemplo claro dessa capacidade. Para 17 dos 34 minerais classificados como críticos pela União Europeia, a China responde por pelo menos 70% da extração ou do refino global. Precisamos mudar essa lógica e agregar valor aos nossos produtos”, destacou.

Segundo ele, “o comitê proposto servirá como base para políticas industriais que ampliem o conhecimento geológico e a agregação de valor nos países de origem”. Durante o debate, Lage também chamou atenção para entraves estruturais que limitam o desenvolvimento do setor no Brasil, como um marco regulatório considerado ultrapassado, datado de 1967, a fragilidade na fiscalização e distorções tributárias.

“Hoje, o Brasil não cobra imposto de exportação sobre minerais, o que estimula a venda de commodities sem valor agregado. Isso ocorre também por causa da Lei Kandir, de 1996, que isentou as empresas exportadoras do pagamento do ICMS”, pontuou. Segundo ele, cerca de 90% da produção nacional de minério de ferro é isenta desse imposto, o que gera impacto de bilhões de reais nos cofres dos estados produtores.

“Somente em 2025, foram exportadas cerca de 431 milhões de toneladas de produtos do setor mineral (alta de 7,1% em relação a 2024), totalizando aproximadamente US$ 46 bilhões (alta de 6,2%). O minério de ferro respondeu por 63,3% das exportações. Trata-se de um volume expressivo, com baixa retenção de valor para União, estados e municípios”, alertou.

Além disso, Lage destacou a estrutura de fiscalização insuficiente e a existência de concessões minerárias sem prazo definido. “Esses fatores dificultam a construção de uma mineração mais sustentável e eficiente”, explicou.

Outro ponto crítico, segundo ele, é o baixo conhecimento geológico do território nacional. “O Brasil conhece oficialmente apenas cerca de 38% do seu subsolo. Muitas vezes, empresas internacionais sabem mais sobre nossas reservas do que o próprio país. Isso precisa ser corrigido com investimento em pesquisa e desenvolvimento”, afirmou.

Lage enfatizou ainda que a América Latina concentra reservas estratégicas para a transição energética global. “Precisamos atuar de forma coordenada para garantir que essa riqueza beneficie nossos povos”, afirmou.

Ele também afirmou que a atração de investimentos internacionais deve estar alinhada a critérios de sustentabilidade e desenvolvimento local. “Queremos investimentos da China, dos Estados Unidos e da Europa, mas com condições que garantam agregação de valor, inclusão social e proteção ambiental”, disse, defendendo a convergência de políticas públicas na América do Sul.

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Lage alertou ainda para os riscos de decisões apressadas diante da crescente demanda por minerais críticos. “Vivemos um momento de urgência global, mas essa urgência não pode se tornar uma armadilha que impeça a estruturação de um modelo mais justo e sustentável. Por isso, o comitê cuja criação foi aprovada aqui se torna tão relevante”, destacou.