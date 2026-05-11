Sicredi inaugura nova agência em São João del-Rei e impulsiona economia

São João del-Rei agora conta com uma nova agência do Sicredi e com o Escritório Regional MG – Sicredi Confiança. A inauguração será nesta terça-feira (12/5), e marca um momento importante para o desenvolvimento local e para a trajetória da cooperativa, que completou 80 anos de atuação.

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Os novos espaços estão localizados no Shopping Pátio Fábricas, na Avenida Leite de Castro, nº 17, bairro Fábricas. A unidade integra a primeira fase do novo empreendimento comercial na cidade, reforçando o crescimento econômico e a modernização da região.

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O atendimento foi planejado para ser próximo e personalizado, com foco em atender às necessidades de associados e futuros associados da instituição financeira.

A nova agência do Sicredi em São João del-Rei, com sua fachada moderna, reforça a presença da cooperativa financeira em Minas Gerais/Divulgação

Especialista em investimentos

O Escritório Regional MG - Sicredi Confiança também terá à disposição um especialista em investimentos. O profissional estará disponível para atender os associados, esclarecer dúvidas e apresentar soluções financeiras adequadas ao cenário econômico atual.

Com a inauguração, a Sicredi Confiança amplia sua presença em Minas Gerais, onde atua em 31% dos municípios. A cooperativa possui 300 pontos de atendimento no estado, mais de 3.600 colaboradores e uma base com mais de 573 mil associados.

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus membros e com o desenvolvimento das regiões onde está presente. Seu modelo de gestão valoriza a participação dos mais de 10 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio.

Com mais de 3 mil agências, o Sicredi marca presença física em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando soluções financeiras e não financeiras completas aos associados.

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