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Por dentro do mercado bilionário

Por que os super-ricos investem em obras de arte?

Vídeo viral sugere que transações com obras de arte revelam estratégias que vão muito além do gosto estético, envolvendo proteção patrimonial e status

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Carlos Altman
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Carlos Altman
Repórter
21/04/2026 11:11

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Marilyn inspirou obras de arte. Em 2022, um quadro retratando a atriz foi vendido por US$ 195 milhões (1 bilhão de reais) num leilão da Christie's, em Nova York. Trata-se de
Marilyn inspirou obras de arte. Em 2022, um quadro retratando a atriz foi vendido por US$ 195 milhões (1 bilhão de reais) num leilão da Christie's, em Nova York. Trata-se de "Shot Sage Blue Marilyn", de Andy Warhol. crédito: Divulgação Christie's

Um vídeo que circula nas redes sociais sugere que bilionários compram obras de arte por razões estratégicas — e não apenas por gosto estético. A ideia não está totalmente errada, mas também não é tão simples quanto parece. O mercado de arte é complexo, sofisticado e mistura finanças, prestígio e estratégia patrimonial.

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À primeira vista, pagar milhões por um quadro pode parecer extravagância. Mas, no universo dos bilionários, a arte funciona como um ativo financeiro — comparável a ações, imóveis ou até ouro.

Isso porque obras de arte têm potencial de valorização ao longo do tempo. Ao comprar uma peça de um artista em ascensão, por exemplo, o investidor pode revendê-la anos depois por um valor muito maior. Diferente de outros ativos, o lucro vem exclusivamente dessa valorização. 

Além disso, a arte é considerada um investimento alternativo, com baixa correlação com o mercado financeiro tradicional — ou seja, pode manter valor mesmo em momentos de crise econômica. 

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Proteção de patrimônio e diversificação

Outro fator importante é a diversificação. Grandes fortunas raramente ficam concentradas em um único tipo de investimento. Obras de arte entram como uma forma de “blindagem” patrimonial.

Em cenários de instabilidade, ativos tangíveis — como arte — tendem a preservar valor melhor do que dinheiro em espécie ou aplicações voláteis. 

Além disso, o mercado global de arte movimenta dezenas de bilhões de dólares por ano, o que o torna um setor consolidado e atrativo para grandes investidores. 

Status, poder e influência

Nem tudo é sobre dinheiro. A arte também funciona como símbolo de status. Ter obras de artistas renomados abre portas para círculos exclusivos — galerias, leilões e eventos culturais frequentados por elites globais. Uma coleção de arte pode funcionar como um “cartão de entrada” para esse universo. Esse fenômeno não é novo: desde o Renascimento, famílias ricas utilizam a arte para demonstrar poder e influência.

Um mercado sem regras tradicionais

Diferente da bolsa de valores, o mercado de arte não tem preços padronizados nem transparência total. O valor de uma obra depende de fatores como:

  • Reputação do artista
  • Raridade da peça
  • Histórico de propriedade
  • Validação por críticos e galerias



Isso significa que o preço pode ser altamente subjetivo — e é justamente essa característica que alimenta muitas teorias e dúvidas sobre o setor.

E a polêmica: impostos e lavagem de dinheiro?

O vídeo provavelmente sugere que bilionários usam arte para pagar menos impostos ou lavar dinheiro. Esse é um tema sensível.

Existem, sim, mecanismos legais em alguns países que permitem benefícios fiscais relacionados à doação de obras ou à valorização patrimonial. Porém, isso depende da legislação local e não é uma “fórmula simples” como muitos vídeos fazem parecer.

Já a lavagem de dinheiro no mercado de arte é uma preocupação real para autoridades internacionais, justamente pela dificuldade de precificação e pela baixa transparência em algumas transações — mas isso não define todo o setor.

Nem sempre é um bom investimento

Apesar do glamour, investir em arte envolve riscos:

  • Baixa liquidez (não é fácil vender rapidamente)
  • Becessidade de conhecimento especializado
  • Valorização incerta



Inclusive, análises recentes mostram que algumas obras compradas apenas por status (“arte de troféu”) podem ter desempenho financeiro inferior a outros investimentos.  O vídeo acerta ao mostrar que existe estratégia por trás dessas compras. Mas simplifica um mercado que, na prática, é sofisticado, arriscado e cheio de nuances.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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