Ex-dono de gigante europeu é investigado por sonegar impostos (O oligarca russo Roman Abramovich, ex-dono do Chelsea)

Nesta quarta-feira, novos documentos apontaram que Roman Abramovich, dono do Chelsea entre 2004 e 2022, teria uma dívida de £ 1 bilhão (cerca de R$ 7,31 bilhões) ao governo britânico. As investigações apontam que o oligarca russo sonegou impostos e os Blues podem estar no esquema feito pelo bilionário.

Conforme noticiou o The Guardian, Roman Abramovich utilizava fundos hedge (investimentos de alta rentabilidade, baseados em alavancagem) para conseguir sonegar possíveis impostos. Ainda na investigação, foi apontado que o oligarca utilizava paraísos fiscais nas Ilhas Virgens e no Chipre.

Os documentos a que o The Guardian teve acesso apontam que o império de Roman Abramovich se baseava em crimes fiscais. Além disso, foi descoberto que o Chipre é utilizado pelo oligarca para crimes financeiros desde o início do confronto de Rússia e Ucrânia.

No esquema de Abramovich, o oligarca utilizava pessoas próximas, como a sua mulher e um antigo diretor do Chelsea, Eugene Shvidler. Inclusive, Shvidler era melhor amigo do oligarca russo e, além de estar na frente dos Blues, também comandava as empresas de Roman.

A atual direção do Chelsea se negou a responder sobre qualquer acusação e espera as investigações tomarem um curso pelas autoridades. Atualmente, o estadunidense Todd Boehly é dono dos Blues. O empresário o comprou em 2022 por £ 4,25 bilhões (R$ 26,6 bilhões na época), após Abramovich ser forçado a vender o time.

