Gás de cozinha caro? Veja 7 dicas para economizar na hora de cozinhar

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O preço do gás de cozinha continua pesando no bolso do brasileiro, e cada botijão que acaba antes da hora vira uma preocupação. Com os valores influenciados por diversos fatores, incluindo impostos, margens de distribuição e políticas da Petrobras, encontrar formas de fazer o gás durar mais se tornou essencial para fechar as contas do mês. Felizmente, pequenas mudanças nos hábitos na cozinha podem gerar uma grande economia.

Adotar algumas práticas simples no dia a dia não só alivia o orçamento doméstico como também otimiza o tempo de preparo dos alimentos. Ajustar o uso do forno, escolher a panela certa e até mesmo a maneira de cortar os ingredientes fazem a diferença. Confira a seguir sete dicas práticas para reduzir o consumo de gás.

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Use a panela de pressão sempre que puder

Ela é a maior aliada da economia. Cozinhar em um ambiente de alta pressão acelera o preparo de alimentos duros como grãos e carnes, reduzindo o tempo de fogo e, consequentemente, o gasto de gás. Deixar feijão e grão-de-bico de molho por algumas horas antes de cozinhar também diminui ainda mais o tempo na pressão. Ajuste o tamanho da panela à boca do fogão

Usar uma panela pequena em uma boca grande desperdiça calor e gás pelas laterais. O ideal é que a chama aqueça apenas o fundo da panela. Escolha sempre o queimador de tamanho compatível para garantir que toda a energia seja usada para cozinhar o alimento. Cozinhe com as panelas tampadas

Pode parecer um detalhe simples, mas cozinhar com a panela tampada acelera o aquecimento e o cozimento dos alimentos. O vapor fica retido, mantendo a temperatura interna mais alta e estável, o que exige menos do fogão para manter a fervura. Corte os alimentos em pedaços menores

Quanto menores os pedaços de legumes, verduras e carnes, mais rápido eles cozinham. A superfície de contato com o calor aumenta, permitindo que o alimento atinja o ponto desejado em menos tempo, o que economiza minutos preciosos de gás a cada refeição. Otimize o uso do forno

O forno é um dos maiores consumidores de gás na cozinha. Para economizar, planeje-se para assar mais de um prato ao mesmo tempo, aproveitando o calor gerado. Evite abrir a porta desnecessariamente, pois isso causa perda de temperatura e força o fogão a gastar mais para reaquecer. Mantenha as bocas do fogão limpas

Queimadores sujos ou entupidos distribuem a chama de forma irregular, desperdiçando gás. Uma chama amarelada ou alaranjada é sinal de que a combustão não está eficiente. A chama ideal é azul e uniforme. A limpeza regular garante o melhor aproveitamento do combustível. Centralize as panelas na chama

Além de escolher a boca certa, certifique-se de que a panela está bem centralizada sobre a chama. Isso garante que o calor seja distribuído de maneira uniforme por todo o fundo, cozinhando os alimentos de forma mais eficiente e evitando o desperdício de gás que escapa pelas laterais. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.