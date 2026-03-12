Gastos com psicólogo podem ser deduzidos no Imposto de Renda? Veja

As regras oficiais para a declaração do Imposto de Renda 2026, referente aos rendimentos obtidos em 2025, serão divulgadas na próxima segunda-feira (16/3), com detalhes e o cronograma completo. No entanto, nos anos anteriores, diversas despesas podiam ser deduzidas.

A Receita Federal considera gastos com saúde, incluindo com psicólogos, gastos dedutíveis na declaração. Essa é uma dúvida comum para muitos contribuintes, especialmente com o aumento da procura por cuidados com a saúde mental nos últimos anos.

A dedução pode diminuir o imposto a pagar ou aumentar o valor da restituição, representando um alívio financeiro para quem investe em terapia. Para aproveitar o benefício, declare os valores corretamente e guarde todos os comprovantes.

Leia Mais

Como declarar os gastos com psicólogo

A declaração das despesas com terapia é feita na ficha “pagamentos efetuados” do programa da Receita Federal, onde o contribuinte deve selecionar o código específico para esse tipo de gasto, que é o “12 – Psicólogos no Brasil”.

Em seguida, é preciso preencher o CPF do titular da despesa, que pode ser o próprio declarante ou um de seus dependentes, além de incluir o nome completo e o CPF ou CNPJ do profissional ou da clínica que prestou o serviço, e o valor total pago durante o ano. Todos os valores devem estar comprovados por recibos eletrônicos válidos no sistema Receita Saúde ou notas fiscais eletrônicas.

Guarde todos os comprovantes de pagamento de forma digital, emitidos pelo sistema Receita Saúde (para profissionais autônomos) ou notas fiscais eletrônicas (para clínicas com CNPJ), tendo em vista que recibos em papel não têm mais validade para dedução. A Receita pode solicitar esses documentos por até cinco anos e realiza validação automática dos dados.

Certifique-se de que os valores declarados correspondem exatamente aos recibos eletrônicos emitidos pelo profissional, pois o sistema da Receita cruza automaticamente as informações declaradas pelo paciente com os dados informados pelo psicólogo.

O que pode ser deduzido

Não há limite de valor para a dedução de despesas com saúde, e além das sessões de terapia com psicólogos, outros gastos relacionados à saúde mental também são aceitos, desde que devidamente comprovados. Confira o que pode ser incluído:

Consultas e sessões de terapia com psicólogos.

Consultas e tratamentos com médicos psiquiatras.

Despesas com internação em estabelecimentos psiquiátricos.

Os gastos devem ser exclusivamente do titular ou de seus dependentes legais que estejam incluídos na mesma declaração; despesas de pessoas que não se enquadram como dependentes não podem ser abatidas.

Terapias alternativas ou sessões de coaching não são consideradas despesas médicas pela Receita Federal e, portanto, não podem ser deduzidas. O benefício se aplica apenas a serviços prestados por profissionais de saúde devidamente registrados em seus conselhos, como psicólogos e médicos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata