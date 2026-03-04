Como a alta do dólar afeta o preço de móveis e eletrodomésticos

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Planejando trocar a geladeira ou comprar um sofá novo? A variação do dólar pode impactar diretamente nessa decisão. O aumento da cotação da moeda norte-americana não afeta apenas o preço de produtos importados, mas encarece também móveis e eletrodomésticos fabricados no Brasil.

A explicação é simples: mesmo que um item seja montado em território nacional, boa parte de seus componentes ou matéria-prima vem do exterior. O custo desses insumos é cotado em dólar, e quando a moeda americana se valoriza, o preço para a indústria brasileira sobe. Esse aumento é, inevitavelmente, repassado ao consumidor final.

Para itens que chegam prontos de outros países, a conta é ainda mais direta. O preço de importação é definido em dólar, e a conversão para o real reflete a cotação do momento da transação. Dessa forma, o preço final de um produto em reais pode mudar para acompanhar as flutuações do câmbio, mesmo que seu valor original em dólar permaneça o mesmo.

Por que os produtos nacionais também ficam mais caros?

A indústria brasileira depende de uma cadeia de suprimentos globalizada. No setor de eletrodomésticos, por exemplo, componentes essenciais como microchips, processadores e telas de LED são quase sempre importados. O mesmo vale para resinas plásticas e tipos especiais de aço usados na fabricação de geladeiras e máquinas de lavar.

No ramo de móveis, a influência do dólar aparece em ferragens, como corrediças e dobradiças, tecidos sintéticos, espumas e até em máquinas utilizadas para o corte e acabamento da madeira. O custo do frete marítimo para trazer esses insumos também é dolarizado, adicionando mais uma camada de pressão sobre os preços.

Essa dependência faz com que o custo de produção suba para as fábricas no Brasil. Para manter a margem de lucro, as empresas ajustam os valores de venda, e o consumidor sente o efeito na hora de pagar.

Onde o dólar pesa mais no seu bolso

Alguns produtos são mais sensíveis à variação cambial do que outros. Entender onde o impacto é maior ajuda a planejar as compras. Veja exemplos práticos:

Eletrônicos: televisores, smartphones, notebooks e videogames lideram a lista. Praticamente todos os seus componentes eletrônicos são importados, tornando-os extremamente vulneráveis à alta do dólar.

Eletrodomésticos de ponta: geladeiras com tecnologia "inverter", máquinas lava e seca e aparelhos de ar-condicionado modernos utilizam muitos circuitos e peças importadas, o que eleva seus preços.

Móveis planejados: sistemas de amortecimento para portas e gavetas, acabamentos laminados de alta pressão e puxadores de design diferenciado são frequentemente importados e encarecem o projeto final.

Itens de decoração: tapetes, cortinas de tecidos sintéticos importados e objetos de design também sentem o impacto, já que muitas vezes a matéria-prima ou o produto acabado vêm de fora do país.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.