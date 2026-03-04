Assine
Preço do vinho mostra estabilidade na abertura do ano

Alta de 0,08% em janeiro mantém trajetória moderada após 2025 de inflação contida

Gustavo Silva
Gustavo Silva
04/03/2026 09:09

Preço do vinho mostra estabilidade na abertura do ano crédito: © Marcello Casal JrAgência Brasil

O início de 2026 trouxe pouca pressão adicional para os preços do vinho. Em janeiro, a bebida registrou leve alta de 0,08%, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo IBGE. No mesmo período, a inflação geral ficou em 0,33%.

Com o resultado do primeiro mês do ano, o vinho passa a acumular variação de 0,08% em 2026. O desempenho ocorre após a bebida ter encerrado 2025 com alta moderada de 0,81%, bem abaixo do avanço de 4,26% observado no IPCA geral no acumulado do ano passado.

Na comparação em 12 meses, o movimento também indica perda de força. Até janeiro, o vinho acumula queda de 0,15%, mostrando que os preços perderam intensidade após um período de oscilações ao longo de 2025, quando alternaram pequenas altas e quedas, especialmente no segundo semestre.

