PIB desacelera e fecha 2025 com alta de 2,3%, menor taxa em 5 anos; ranking

RIO DE JANEIRO, RJ, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A economia brasileira fechou o ano de 2025 com crescimento acumulado de 2,3%, apontam dados do PIB (Produto Interno Bruto) divulgados nesta terça (3) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).



Com o resultado, o PIB confirmou o quinto ano consecutivo de alta, mas a taxa é a menor do período. Nos quatro anos anteriores, a expansão ficou em 3% ou mais - em 2024, o avanço foi de 3,4%.



A desaceleração tem sido chamada de suave por analistas e era aguardada devido ao cenário de juros altos para conter a inflação no país.



O resultado de 2025 veio em linha com a mediana das projeções do mercado financeiro, que era de 2,3%, conforme a agência Bloomberg.



O IBGE também divulgou nesta terça dados do quarto trimestre do ano passado, quando o PIB ficou praticamente estagnado, com leve taxa positiva de 0,1% frente aos três meses imediatamente anteriores.



O número veio em linha com a mediana das previsões do mercado coletadas pela Bloomberg (0,1%).



A variação do PIB havia sido nula (0%) no terceiro trimestre de 2025, segundo informações revisadas pelo IBGE -o resultado divulgado inicialmente era de 0,1%.



Também houve taxa próxima de zero no segundo trimestre (0,3%), após avanço superior a 1% no primeiro (1,5%).



Isso indica que o crescimento do PIB ficou concentrado no início de 2025, quando a economia teve impulso da safra recorde de grãos.



A agropecuária fechou o acumulado do ano com alta de 11,7%, bem acima de serviços (1,8%) e indústria (1,4%).



A recuperação do emprego e da renda também serviu de incentivo para a economia, mas, com os juros elevados, o PIB passou a mostrar perda de ritmo ao longo do ano.

O BC (Banco Central) iniciou em setembro de 2024 um ciclo de aumento na taxa básica de juros, a Selic, que chegou a 15% ao ano em junho de 2025. O patamar está inalterado desde então.



A Selic de dois dígitos encarece o crédito e tende a esfriar a demanda por bens e serviços com o passar do tempo. Assim, espera-se que a pressão sobre os preços também ceda.



GUERRA NO IRÃ E PIB EM 2026

A divulgação dos dados ocorre no momento em que a guerra no Irã provoca incertezas no mundo.

O conflito já pressionou as cotações de petróleo e, caso se prolongue, pode elevar as exportações de países como o Brasil, mas com possíveis reflexos na inflação, de acordo com economistas. A commodity influencia os preços de combustíveis.



Na mediana, as previsões do mercado financeiro indicam alta de 1,82% para o PIB brasileiro em 2026, conforme o boletim Focus publicado pelo BC na segunda (2).



Já a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda divulgou em fevereiro uma estimativa de expansão de 2,3% para este ano.



Economistas veem estímulo menor da safra em 2026 e impacto ainda restritivo dos juros sobre o consumo e os investimentos produtivos.



O mercado espera que o BC comece a cortar a Selic neste mês, mas a taxa tende a fechar o ano em dois dígitos. A estimativa do Focus está em 12% para o final de dezembro.



Em ano eleitoral, o governo Lula (PT) aposta em medidas vistas como possíveis estímulos ao consumo, incluindo a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000, além da manutenção da política de valorização do salário mínimo.



IBGE DIVULGA PIB APÓS NOVA TURBULÊNCIA

O IBGE publicou os resultados do PIB após mais um capítulo de sua crise interna, que coloca o presidente Marcio Pochmann e parte dos servidores de lados opostos.



O motivo da nova turbulência foi a retirada da pesquisadora Rebeca Palis do cargo de coordenadora de contas nacionais. O departamento é o responsável pelo cálculo do PIB.



A direção comunicou a decisão em 19 de janeiro, pegando o corpo técnico de surpresa. Pelo menos três pesquisadores da mesma área entregaram cargos de gerência depois do anúncio. O servidor Ricardo Montes de Moraes foi escolhido como substituto de Rebeca.



Ela ainda foi responsável pela apresentação desta terça.



A troca provocou grande repercussão porque a equipe chefiada pela pesquisadora conduzia processo considerado complexo de revisão nas contas nacionais.



A atualização é recomendada para captar de tempos em tempos as mudanças na economia, como transformações digitais e uso do meio ambiente.



Em janeiro, o sindicato dos servidores do IBGE (Assibge) chegou a falar em "caça às bruxas" no instituto. Rebeca foi um dos nomes que haviam assinado manifestações de técnicos com críticas à direção anteriormente.



Após a polêmica, Pochmann usou o X (ex-Twitter) para defender a sua gestão em uma série de postagens. Ele afirmou que o instituto ia "muito bem" e citou "mentiras patrocinadas por algumas fontes".



Ranking do PIB de 2025

Irlanda - 6,7



Indonésia - 5,1



China - 5,0



Israel - 4,4



Polônia - 3,6



Dinamarca - 3,0



Espanha - 2,6



Letônia - 2,5



Lituânia - 2,5



República Tcheca - 2,4



Brasil - 2,3



Estados Unidos - 2,2



Colômbia - 2,2



Noruega - 2,2



Suécia - 2,0



Portugal - 1,9



Países Baixos - 1,7



México - 1,6



Eslovênia - 1,6



Coreia do Sul - 1,5



G7 - 1,5



Zona do Euro (20 países) - 1,3



França - 1,2



Reino Unido - 1,0



Rússia - 1,0



Eslováquia - 0,8



Itália - 0,8



Estônia - 0,8



Áustria - 0,7



Canadá - 0,7



Hungria - 0,5



Suíça - 0,5



Alemanha - 0,4



Finlândia - 0,3



Japão - 0,2



Fontes: OCDE e IBGE