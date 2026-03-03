Assine
WhatsApp terá recurso julgado no Cade sobre acusação de abuso de posição sobre IA

Decisão pode manter ou revogar cautelar que suspendeu alterações no WhatsApp Business

Gustavo Silva
Gustavo Silva
Repórter
03/03/2026 04:09

WhatsApp terá recurso julgado no Cade sobre acusação de abuso de posição sobre IA

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) marcou para essa quinta-feira, 4, o julgamento do recurso apresentado por WhatsApp e Facebook contra a medida cautelar que suspendeu mudanças nos termos do WhatsApp Business.

A decisão provisória foi adotada pela Superintendência-Geral do órgão após duas empresas de inteligência artificial acusarem a Meta, controladora das plataformas, de restringir a atuação de concorrentes dentro do aplicativo. A representação foi feita pela espanhola Factoría, responsável pela assistente Luzia, e pela brasileira Brainlogic, da Zapia.

Segundo as empresas, as alterações nas regras do WhatsApp Business passaram a impor restrições ao uso da plataforma por serviços cuja função principal era oferecer assistentes baseados em inteligência artificial. A alegação dessas empresas é que a medida dificultado ou impedido o funcionamento de IAs de terceiros, ao mesmo tempo em que a Meta integrou ao aplicativo a sua própria solução, a Meta AI.

Para as representantes, a mudança configura abuso de posição dominante ao limitar o acesso de concorrentes a uma plataforma considerada estratégica.

Em sua defesa, a Meta argumenta que as mudanças nos termos do WhatsApp Business fazem parte de uma atualização de políticas para organizar o uso da plataforma e garantir segurança e previsibilidade aos usuários.

A Meta sustenta que as regras não têm como objetivo excluir concorrentes e que continua permitindo a atuação de diferentes desenvolvedores, desde que cumpram as diretrizes estabelecidas. No recurso apresentado ao Cade, o grupo afirma que a medida cautelar interfere na gestão do serviço e pede a revogação da suspensão.

Em janeiro, o Cade havia determinado, de forma preventiva, a suspensão dos novos termos até que o caso fosse analisado com mais profundidade. A Meta recorreu da decisão e também buscou a Justiça para tentar derrubar a cautelar. Agora, o Cade vai avaliar o recurso administrativo e decidir se mantém ou revoga a medida.

O julgamento não encerra a investigação nem representa uma decisão final sobre a conduta da empresa. O processo ainda está em fase inicial. Se a cautelar for mantida, as restrições continuam suspensas enquanto o caso segue em apuração. Se for derrubada, a empresa poderá aplicar integralmente as mudanças questionadas.

O mérito da acusação de abuso de posição dominante será analisado ao longo da instrução do inquérito.

