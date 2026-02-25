Igarapé ganha a maior empresa de reciclagem de veículos do país

Foi inaugurada nesta quarta-feira (25/2) em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), a Igarapé Reciclagem (Igar), uma recicladora integrada de veículos.

Com um investimento de R$ 200 milhões, a Igar tem capacidade para processar 300 mil veículos por ano, 500 carros por dia e um volume de 100 a 120 toneladas de sucata em geral por hora.

De acordo com a empresa, trata-se do maior centro de reciclagem automotiva do país. Com estrutura para desmonte, trituração e descontaminação de veículos, a unidade funciona em uma área de 80 mil metros quadrados.

O empreendimento pertence ao Grupo Sada e representa uma diversificação do conglomerado de logística automotiva, aliando rentabilidade à responsabilidade ambiental ao transformar resíduos em matéria-prima reutilizável e atuar na redução das emissões de CO2."Ao buscarmos o modelo mais eficiente para a reciclagem de veículos em fim de vida, além da destinação correta dos resíduos, contribuímos com a economia circular e a mitigação do impacto ao meio ambiente”, afirmou Daniela Medioli, vice-presidente do Grupo Sada.





De acordo com ela, o principal objetivo da empresa é contribuir para a descarbonização do setor automotivo, fomentar a economia circular e oferecer uma infraestrutura industrial de larga escala para o tratamento completo do veículo em fim de vida útil.



Dentro da estratégia de negócio, a Igar conta com o potencial de logística reversa do Grupo, que é o maior operador logístico de veículos da América Latina. O município de Igarapé, por sua vez, também é estratégico por abrigar o maior ponto de distribuição de veículos novos do Brasil, que pertence à Stellantis. Assim, a maioria dos caminhões-cegonhas, que geralmente voltam vazios, podem trazer veículos no fim do ciclo útil para serem reciclados.



Segundo Daniela, são três mil cegonheiras circulando de norte a sul do Brasil. Quanto à captação de veículos para reciclagem, estão sendo firmadas parcerias com seguradoras, leiloeiros, fabricantes de veículos e até pátios públicos, sendo que este último ainda carece de regulamentação para ser celebrado.



Além do material metálico, que varia entre 70% e 80% do peso de um veículo, a Igar já mapeou parceiros em Minas Gerais para destinar os demais subprodutos gerados na reciclagem de veículos, como vidro, plástico e borracha.



"Hoje, esses veículos reciclados correspondem a matéria prima. Mas, o Programa Mover (Mobilidade Verde e Inovação, política do governo federal voltado para o setor automotivo e de mobilidade) entende a reciclagem de veículos como um incentivo fiscal, reduzindo o IPI (Imposto Sobre Produtos Industrializados) na produção de carros novos mediante a reciclagem. A maioria das montadoras aguarda a publicação de uma Portaria pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) que define as regras de reciclabilidade", explicou Daniela.



Parceria



A Igar firmou um contrato com a ArcelorMittal Brasil que prevê o processamento de sucata para a siderúrgica, a implantação de um entreposto para armazenamento e movimentação do material e a gestão logística da sucata, tanto a processada quanto a originada no entreposto, com destino às operações da produtora de aço. De acordo com Bernardo Rosenthal, diretor de Compras de Metálicos e BioFlorestas da ArcelorMittal, a siderúrgica vai absorver 100% da produção de sucata metálica da Igar.



"Essa parceria retrata a nossa visão de futuro. A sucata nos últimos anos tem ganhado cada vez mais relevância. O que antes era apenas um resíduo, hoje é reconhecido como um recurso estratégico global. Entendemos que a sucata é um dos principais motores de descarbonização e competitividade. É o alicerce do desenvolvimento de aços mais sustentáveis que o mundo exige", avaliou Bernardo.

Etapas de reciclagem

1 – Retirada dos airbags – Retirada controlada dos airbags identificados nos veículos.

2 - Descontaminação - Retirada da bateria e do gás do ar-condicionado. As rodas são separadas dos pneus (que são triturados dentro da própria Igar).

3 - Drenagem dos fluidos - Água do radiador, óleos de freio, de câmbio, do motor e do amortecedor, além do combustível.

4- Retirada dos vidros - Os vidros das janelas laterais são quebrados de forma controlada, e o vidro da frente, retirado com cuidado. Todo o material cai em um poço localizado na parte de baixo dos veículos e, em seguida, coletado.

5 - Retirada do catalisador do veículo - Todos os materiais resultantes da descontaminação são encaminhados para empresas especializadas ou associações de reciclagem para reaproveitamento.

6 - Triturador - Depois de todas as etapas de descontaminação, os carros são triturados, em um equipamento denominado Shredder, que tem capacidade de processamento de sucata de 100 a 120 toneladas/hora. Esse material é utilizado pela indústria siderúrgica na produção de aço, em substituição ao minério de ferro



