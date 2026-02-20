Como o MEI pode comprovar renda para financiamento ou aluguel

Comprovar renda é um dos maiores desafios para o microempreendedor individual (MEI) na hora de conseguir um financiamento, um cartão de crédito com limite maior ou alugar um imóvel. Com o prazo para a entrega da declaração anual (DASN-SIMEI) encerrando em 31 de maio de 2026, muitos empreendedores buscam entender como usar esse e outros documentos para ter acesso ao mercado.

Diferentemente de um trabalhador com carteira assinada, o MEI não possui um holerite. Por isso, precisa reunir um conjunto de documentos que demonstrem sua capacidade financeira.

A declaração anual como comprovante principal

A declaração anual do simples nacional (DASN-SIMEI) é o documento oficial mais importante. Nela, o empreendedor informa todo o faturamento bruto do ano anterior.

Para bancos e financeiras, pode servir como qualquer análise de crédito, pois formaliza a receita da empresa perante o governo. A entrega da declaração é obrigatória mesmo para quem não teve faturamento no período, e o atraso pode gerar multa de, no mínimo, R$ 50.

No entanto, a DASN-SIMEI mostra apenas a receita total, sem descontar os custos e despesas do negócio. Por essa razão, é comum que as instituições financeiras e imobiliárias solicitem comprovantes adicionais para entender o lucro líquido e o real poder de pagamento do MEI.

Outros documentos que ajudam a comprovar renda

Além da declaração anual, ter outros comprovantes facilita o perfil do microempreendedor. Manter essa documentação organizada facilita o processo de solicitação de crédito e aumenta as chances de aprovação. Os mais solicitados são:

Extratos bancários: os extratos dos últimos três a seis meses, principalmente da conta de pessoa jurídica (PJ), mostram a movimentação financeira real e a regularidade das entradas de dinheiro.

Declaração de Imposto de Renda (IRPF) : se o rendimento tributável do MEI como pessoa física ultrapassou o limite de isenção estabelecido pela Receita Federal, a declaração do IRPF se torna um comprovante de renda robusto e amplamente aceito.

Recibos e notas fiscais: guardar cópias das notas fiscais ou recibos de pagamento emitidos aos clientes ajuda a comprovar a origem do dinheiro que entra na conta.

Contratos de prestação de serviços: ter contratos ativos com clientes, especialmente os de longo prazo, funciona como uma garantia de renda futura, demonstrando estabilidade.

Para complementar, o empreendedor pode elaborar um controle de fluxo de caixa mensal. Uma planilha simples, registrando todas as receitas e despesas, ajuda a calcular o pró-labore (o "salário" do dono do negócio) e a apresentar a saúde financeira da empresa.

