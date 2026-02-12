Pagamento do Bolsa Família de fevereiro foi antecipado: veja como consultar

Os pagamentos do Bolsa Família de fevereiro, com valor mínimo de R$ 600, terão início nesta quinta-feira (12/2), com depósitos antecipado devido ao feriado de carnaval. É possível consultar a data exata em que o dinheiro cairá na sua conta diretamente pelo celular, de forma simples e rápida, usando os aplicativos oficiais do governo.

Essa verificação prévia ajuda no planejamento financeiro e evita deslocamentos desnecessários às agências da Caixa. Com os aplicativos, é possível saber não apenas o dia, como também o valor do benefício e outras informações importantes sobre seu cadastro, tudo na palma da mão.

Como consultar o Bolsa Família pelo celular

Existem duas formas principais e seguras para verificar as informações do seu benefício. A primeira é por meio do aplicativo Caixa Tem, onde o dinheiro é depositado. A segunda é pelo app oficial do Bolsa Família, que centraliza os dados do programa.

Pelo aplicativo Caixa Tem

Abra o aplicativo Caixa Tem e faça o login com seu CPF e senha. Na tela inicial, procure pela opção "Bolsa Família" ou acesse a área de "Extrato". O sistema mostrará o valor e a data em que o benefício estará disponível para saque ou movimentação.

Pelo aplicativo Bolsa Família

Acesse o aplicativo Bolsa Família, disponível para Android e iOS. Faça o login com as mesmas credenciais do portal Gov.br (CPF e senha). Toque na opção "Calendário" ou "Benefícios" para visualizar a data programada para o seu pagamento em fevereiro de 2026.

Calendário de fevereiro de 2026

Os pagamentos são organizados com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do responsável familiar. Confira as datas oficiais:

Final do NIS 1: 12/2

Final do NIS 2: 13/2

Final do NIS 3: 18/2

Final do NIS 4: 19/2

Final do NIS 5: 20/2

Final do NIS 6: 23/2

Final do NIS 7: 24/2

Final do NIS 8: 25/2

Final do NIS 9: 26/2

Final do NIS 0: 27/2

Não haverá pagamentos entre os dias 14 e 17 de fevereiro devido ao carnaval. Os depósitos serão retomados normalmente a partir do dia 18.

Beneficiários que residem em municípios com situação de emergência ou calamidade pública reconhecida recebem o pagamento no primeiro dia do calendário, ou seja, nesta quinta-feira (12/2), independentemente do final do NIS.

