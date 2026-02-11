Valores a receber: como consultar se você tem dinheiro esquecido

O Banco Central disponibiliza um sistema de Valores a Receber (SVR), que permite a população consultar se possui algum dinheiro esquecido em instituições financeiras. O serviço, online e gratuito, oferece a chance de resgatar saldos em contas antigas, consórcios e outras fontes.

Esses recursos são provenientes de diversas situações, como contas-correntes ou poupanças encerradas que ainda tinham saldo disponível. Também podem ser originários de tarifas e parcelas cobradas indevidamente em operações de crédito, além de cotas de capital e sobras líquidas de ex-participantes de cooperativas de crédito.

O único canal oficial para verificação e solicitação do dinheiro é o site valoresareceber.bcb.gov.br. A instituição nunca envia links por e-mail, SMS ou aplicativos de mensagens, e jamais solicita senhas ou dados pessoais para liberar os valores.

Como consultar se você tem dinheiro a receber

O processo para descobrir se há algum saldo em seu nome é simples e rápido. A verificação pode ser feita tanto por pessoas físicas quanto por empresas. Siga os passos abaixo para realizar a consulta de forma segura:

Acesse o site oficial: valoresareceber.bcb.gov.br. Na página inicial, informe seu CPF e data de nascimento. Para pessoas jurídicas, utilize o CNPJ e a data de fundação da empresa. Preencha os caracteres de segurança e clique no botão “Consultar”. O sistema informará imediatamente se existe ou não algum valor a ser resgatado.

Encontrei valores. Como faço o resgate?

Se a consulta indicar que você tem dinheiro a receber, o próprio sistema fornecerá as orientações para solicitar o resgate. Para avançar, será necessário ter uma conta na plataforma Gov.br de nível prata ou ouro, que garante maior segurança na identificação do usuário.

Ao acessar o sistema com o login Gov.br, você poderá ver o valor exato, a instituição onde o dinheiro está e a origem. A solicitação do resgate é feita na mesma plataforma. Para instituições que oferecem a devolução via Pix pelo sistema, o dinheiro entra na conta em até 12 dias úteis. Caso a instituição não ofereça essa modalidade, o SVR indicará os canais de contato para que você faça a solicitação diretamente.

Não há prazo limite para o resgate, e o dinheiro não "expira". O sistema também oferece uma funcionalidade de resgate automático para quem possui chave Pix do tipo CPF, o que simplifica ainda mais o processo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria