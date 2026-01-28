Declaração do MEI 2026: o passo a passo para informar o Pix recebido

O prazo para a entrega da Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI) vai até 31 de maio de 2026, e, com o prazo se aproximando cada vez mais, surgem as dúvidas sobre como informar corretamente os valores recebidos via Pix.

Para evitar problemas com a Receita Federal, o Microempreendedor Individual (MEI) deve declarar todo o seu faturamento bruto anual, independentemente da forma de pagamento, ou seja, as transações via Pix, assim como as recebidas em dinheiro, cartão de débito ou crédito, devem ser somadas para compor a receita total do negócio.

A Receita Federal realiza cruzamento de informações bancárias, e é essencial que os valores declarados sejam compatíveis com a movimentação financeira.

Leia Mais

A declaração é referente ao faturamento obtido no ano anterior, ou seja, em 2025, e o processo pode ser feito de forma totalmente online. O importante é ter o controle de todas as entradas do seu negócio para preencher os dados corretamente.

Passo a passo para declarar o Pix na DASN-SIMEI

O processo de declaração não possui um campo específico para o Pix. Você deve informar a soma de todas as suas vendas e serviços prestados. Siga estas etapas para não errar:

Calcule sua receita bruta: some todos os valores recebidos com a venda de produtos e a prestação de serviços ao longo de 2025. Inclua cada Pix, venda em cartão e pagamento em dinheiro.

Acesse o portal: entre no Portal do Simples Nacional e procure pela opção "DASN-SIMEI - Declaração Anual para o MEI".

Informe o CNPJ: digite o número do CNPJ da sua empresa e prossiga.

Selecione o ano: escolha o ano-calendário 2025 e marque a opção "Original".

Preencha o faturamento: no campo “Valor da Receita Bruta Total”, insira a soma que você calculou no primeiro passo.

Detalhe as atividades: se você atua com comércio, indústria ou serviço de transporte, informe o valor correspondente a essas atividades no campo específico. O sistema calcula automaticamente a parcela referente a outros serviços.

Revise e transmita: confira todos os dados informados. Se estiver tudo correto, conclua a transmissão. Guarde o recibo de entrega da declaração.

É importante destacar que a declaração deve ser enviada mesmo que a empresa não tenha registrado faturamento durante o ano de 2025, já que o atraso na entrega pode gerar uma multa mínima de R$ 50.

Lembre-se que o limite de faturamento anual para o MEI é de R$ 81 mil e precisa ser respeitado para que você continue enquadrado. Declarar todas as movimentações, incluindo as via Pix, garante a regularidade do seu negócio.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria